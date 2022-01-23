В Бразилии убит бывший соперник Шлеменко, Минеева и Василевского

Инцидент произошел у одного из баров. Фалькао был доставлен в больницу, но спасти ему жизнь не удалось, сообщает MMA Fighting. Спортсмену было 40 лет.

В ММА Фалькао провел 60 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел 19 поражений. Один бой признан несостоявшимся. В 2010-м он выступил на UFC и победил Джеральда Харриса, однако этот поединок остался для него единственным в промоушене.

Спустя два года он начал выступать в Bellator. В бою за звание чемпиона организации в среднем весе Фалькао в феврале 2013-го проиграл россиянину Александру Шлеменко.