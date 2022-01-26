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13:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Петр Ян вошел в десятку лучших бойцов UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян вошел в десятку лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Обновленный рейтинг доступен на сайте промоушена.

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Источник: AP 2021

Ян поднялся на две строчки и теперь занимает девятое место. Возглавляет рейтинг действующий чемпион UFC в полусреднем весе американец Камару Усман.

Следующий бой Ян проведет в апреле против американца Алджамэйна Стерлинга. Изначально бойцы должны были встретиться на турнире UFC 30 октября. Однако американец снялся с поединка. Его заменил Кэри Сэндхаген, над которым Ян одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ян утратил чемпионский пояс в легчайшем весе весной 2021-го в поединке со Стерлингом. Россиянин потерпел поражение, нанеся сопернику запрещенный удар. Всего на счету Яна 16 побед при двух поражениях.

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