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14:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Хабиб отправил Джейку Полу контракт с Eagle FC

Бывший чемпион промоушена UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что отправил контакт с Eagle FC известному видеоблогеру и боксёру Джейку Полу.

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Источник: AP 2021
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«Мы предложили ему контракт, и теперь ждём его ответа. Если он захочет, то знает, где нас найти», — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.

В декабре Пол победил экс-чемпиона UFC, американца Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5−0.

Ранее Пол не раз выражал желание попробовать свои силы в ММА. Не так давно сообщалось, что Хабиб пригласил Джейка в свой промоушен Eagle FC. Ответ американца не заставил себя долго ждать.

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