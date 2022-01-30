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09:59 (мск), источник: РБК

Российский боец проиграл американцу и лишился титула чемпиона Bellator

Российский боец Валентин Молдавский проиграл американцу Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 273, который прошел в Финиксе. Россиянин не смог завоевать чемпионский пояс организации в тяжелом весе и лишился временного чемпионского титула.

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Источник: РИА "Новости"

Поединок продлился пять раундов и завершился победой американца единогласным решением судей. Молдавский ранее был временным чемпионом Bellator в тяжелом весе. Он получил этот титул летом 2021 года, победив американца Тимоти Джонсона. На счету 29-летнего россиянина стало 11 побед и два поражения в смешанных единоборствах.

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Бейдер стал чемпионом Bellator в тяжелом весе в январе 2019 года, победив россиянин Федора Емельяненко. С тех он провел одну защиту титула — в сентябре 2019 года против француза Чейка Конго.

Также он был чемпионом Bellator в полутяжелом весе, но лишился этого пояса в августе 2020 года, проиграв нокаутом россиянину Вадиму Немкому. Всего на счету 38-летнего Бейдера 29 побед и семь поражений в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся.

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