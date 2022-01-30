Российский боец проиграл американцу и лишился титула чемпиона Bellator

Поединок продлился пять раундов и завершился победой американца единогласным решением судей. Молдавский ранее был временным чемпионом Bellator в тяжелом весе. Он получил этот титул летом 2021 года, победив американца Тимоти Джонсона. На счету 29-летнего россиянина стало 11 побед и два поражения в смешанных единоборствах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dihrpjRWwTE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бейдер стал чемпионом Bellator в тяжелом весе в январе 2019 года, победив россиянин Федора Емельяненко. С тех он провел одну защиту титула — в сентябре 2019 года против француза Чейка Конго.