Российский боец проиграл американцу и лишился титула чемпиона Bellator

Поединок продлился пять раундов и завершился победой американца единогласным решением судей. Молдавский ранее был временным чемпионом Bellator в тяжелом весе. Он получил этот титул летом 2021 года, победив американца Тимоти Джонсона. На счету 29-летнего россиянина стало 11 побед и два поражения в смешанных единоборствах.
Бейдер стал чемпионом Bellator в тяжелом весе в январе 2019 года, победив россиянин Федора Емельяненко. С тех он провел одну защиту титула — в сентябре 2019 года против француза Чейка Конго.
Также он был чемпионом Bellator в полутяжелом весе, но лишился этого пояса в августе 2020 года, проиграв нокаутом россиянину Вадиму Немкому. Всего на счету 38-летнего Бейдера 29 побед и семь поражений в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся.