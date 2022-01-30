Президент Bellator ответил на вопрос о будущем Фёдора Емельяненко

«Мы обсудим с Фёдором всё сегодня или завтра. Его ждёт прощальный бой. Сейчас Бейдер чемпион, не уверен, что их реванш когда-то состоится. Но есть другие тяжеловесы, с которыми он может подраться. Найдём кого-то, бой с кем будет иметь смысл», — сказал Кокер на пресс-конференции.