Откровенное интервью Хабиба — не слушает музыку, любит Range Rover, держит 90-килограммового бойцовского пса

Бывший чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов последние недели активно передвигается по США. То проведет турнир собственного промоушена в Майами, то побывает на встрече мусульманского института в Мичигане, то поможет своему партнеру Исламу Мамедову на турнире Bellator в Финиксе.

Между делом чемпион успел дать большое интервью популярному YouTube-каналу Full Send Podcast (1,13 миллиона подписчиков). Выпуск активно собирает — за три часа больше 200 тысяч просмотров. Ведущим удалось найти новые входы в личную жизнь Хабиба и расспросить немало интересного. Приводим лучшие моменты разговора.

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О том, как выглядят его нынешние тренировки

«Тренируюсь раз в день, занимаюсь фитнесом. Мне нравится бегать, нравится работать с железом и грепплить. Иногда бью по груше. Спарринги больше не делаю. Пытаюсь держать себя в такой форме, чтобы выглядеть как спортсмен. Если я вдруг потеряюсь и мои близкие позвонят в полицию, хочу, чтобы они могли сказать: “Он выглядел как атлет” (смеется).

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Ставит свой бой с Конором выше боя ирландца с Мейвейзером

Поединок, о котором Хабиб очень много высказывался, на этот раз был вознесен им максимально высоко.

Хабиб Нурмагомедов: «Наш бой — крупнейший в истории ММА. Ни один другой бой не стоит близко. Даже когда он дрался с Мейвейзером… Окей [большое событие], но не так уже много людей интересовались этим боем. Да, историческое событие — чемпион в ММА против чемпиона в боксе, но сам бой люди не помнят. Что произошло по ходу боя, никто толком не помнит. В каком раунде рефери остановил бой?».

Ведущий: «Не помню».

Хабиб: «Вот и никто не помнит. Это был спарринг какой-то. Фейковый бой, на мой взгляд. А то, что было между мной и им, было по-настоящему».

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Считает, что был лучшим легковесом в мире с 2015 по 2021 год

«Когда я дрался с Конором, Гэтжи, Порье, Дос Аньосом, Барбозой, люди постоянно говорили перед боем: “О, вот он ему даст отпор”. Но я заходил в клетку, начинался бой, я прощупывал соперника, и мне все было понятно: “Эти ребята не на моем уровне”. Я знаю, что с 2015 по 2021 год я был лучшим легковесом в мире. Я мог бы побить любого в этот промежуток. Сейчас, мне кажется, с 2021 по 2024 год лучшим будет Ислам Махачев. Если не будет травм, происшествий, он будет лучшим в мире».

Никогда не был в ночном клубе и давно не слушает музыку

После боевых разговоров парни решили расспрашивать Хабиба о его увлечениях и личной жизни. Так началась лучшая часть интервью.

Ведущий: «Ты когда-нибудь был в ночном клубе?».

Хабиб: «Никогда не был. Если бы мне это нравилось, я бы пошел. Но мне это действительно не нравится. Чем люди там занимаются?».

Ведущий: «Какую музыку ты слушаешь? Drake, может быть?».

Хабиб: «Честно, клянусь, когда он был в углу у него [у Конора], я даже не знал, кто это. Все люди говорили, что это кто-то знаменитый, но, клянусь, я не знал его».

Ведущий: «А Money Bag ты слышал?».

Хабиб: «Money Bag?».

Ведущий: «Ты, по ходу, вообще рэп не слушаешь?».

Хабиб: «Когда я был помоложе, я слушал Эминема, 50 cent, DMX, Тупака. Но, скажу честно, уже давно, очень давно я не слушаю музыку».

Ведущий: «Какие страны и места ты больше всего любишь посещать помимо США?».

Хабиб: «Я люблю Саудовскую Аравию. Люблю Эмираты».

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border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVDQPlilko5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хабиб Нурмагомедов (@khabib_nurmagomedov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

За всю жизнь купил себе только одну машину. Как-то ему подарили Алабая, предки которого — чемпионы мира по собачьим боям

Напоследок Нурмагомедов вспомнил самые необычные и яркие подарки от болельщиков, а также рассказал о единственной машине, которую он себе когда-либо покупал.

Ведущий: «Тебе наверняка везде дарят подарки. Самый крутой подарок, который тебе когда-либо дарили?».

Хабиб: «Машины. Много машин. Но я не фанатею от них. Мне они нравятся, конечно, но нет такого, как у некоторых: появились деньги, и они начинают сходить с ума, скупать машины».

Ведущий: «А сам себе ты хоть одну машину купил?».

Хабиб: «За всю жизнь купил одну».

Ведущий: «Какую?».

Хабиб: «Range Rover. Очень хорошая машина. Со стороны она не выглядит как гелендваген или бентли. Она у меня в Дагестане стоит».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQLraTLsA5j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQLraTLsA5j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQLraTLsA5j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хабиб Нурмагомедов (@khabib_nurmagomedov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ведущий: «А львов тебе не дарили? Что-то вроде такого».