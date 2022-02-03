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17:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Хабиб рассказал, как он неудачно пошутил над Овечкиным

Бывший российский боец смешанных единоборств 33-летний Хабиб Нурмагомедов рассказал о забавном эпизоде, связанном с хоккеистом Александром Овечкиным.

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Источник: РИА "Новости"
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«Я встречался с ним пару раз. Он мой хороший друг. Мне он нравится, настоящая легенда. Однажды Овечкин пригласил меня на его игру. В то время я жил в Сан-Хосе на протяжении 10 лет. Я пришёл на игру. После матча осознал, что “Сан-Хосе Шаркс” играли против “Вашингтона”. Я не мог разобрать игроков из-за их экипировки. И всю игру думал, что “Сан Хосе” — это клуб, где играет Овечкин. И они [»Сан-Хосе«] выиграли. После матча я написал Александру: “Поздравляю!”. Он ответил: “Спасибо за шутку!”. Уточняю: “Ты же выиграл?”. Овечкин ответил: “Нет, я играл за “Вашингтон”. Я написал ему: “Извини, я не знал об этом”, — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.

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