Хабиб рассказал, как он неудачно пошутил над Овечкиным

«Я встречался с ним пару раз. Он мой хороший друг. Мне он нравится, настоящая легенда. Однажды Овечкин пригласил меня на его игру. В то время я жил в Сан-Хосе на протяжении 10 лет. Я пришёл на игру. После матча осознал, что “Сан-Хосе Шаркс” играли против “Вашингтона”. Я не мог разобрать игроков из-за их экипировки. И всю игру думал, что “Сан Хосе” — это клуб, где играет Овечкин. И они [»Сан-Хосе«] выиграли. После матча я написал Александру: “Поздравляю!”. Он ответил: “Спасибо за шутку!”. Уточняю: “Ты же выиграл?”. Овечкин ответил: “Нет, я играл за “Вашингтон”. Я написал ему: “Извини, я не знал об этом”, — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.