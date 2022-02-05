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08:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Секс-символ MMA восхитила фанатов фото в обтягивающем платье

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович продемонстрировала фигуру в обтягивающем платье. Публикация доступна в Instagram.

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30-летняя Остович, которую считают одним из секс-символов MMA, сделала фото на пляже. Пользователи сети выразили восхищение фигурой спортсменки в комментариях.

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Остович регулярно публикует откровенные снимки. В частности, в конце января она снялась у шеста для стриптиза. У нее более 809 тысяч подписчиков в Instagram.

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Спортсменка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Она попала в ростер организации после участия в шоу The Ultimate Fighter. Всего на ее счету четыре победы при шести поражениях в поединках по правилам ММА. После ухода из UFC она одержала победу в бою на голых кулаках над другой экс-представительницей организации Пейдж Ванзант.

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