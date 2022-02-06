Украинский боец получил страшную травму в UFC. Локтевая кость почти вылезла наружу
Жуткий дебют…
Жуткий дебют…
В эти минуты в Лас-Вегасе завершается турнир UFC Vegas 17, главным событием которого стал бой топовых средневесов Джека Херманссона (№ 6) и Шона Стриклэнда (№ 7). А открывался турнир поединком дебютанта лиги из Украины Дениса Бондаря с канадцем Малкольмом Гордоном. Бондарь вышел на бой на серии из восьми побед во второстепенных промоушенах, а на счету Гордона было три поединка в UFC — первые два закончились его поражением, а в последнем Малкольм выиграл.
Бой Гордон — Бондарь начался для украинца непросто — соперник потряс его уже на старте. Денис восстановился и смог провести тейкдаун, но вскоре оба оппонента снова оказались на ногах. Тогда свою попытку перевести Бондаря на землю взял Гордон: канадец исполнил бросок через бедро, и как выяснилось, этого буквально хватило ему для победы. Украинский боец неудачно сгруппировался, жестко упал на руку и мгновенно ее травмировал.
Повреждение Бондаря выглядело жутко. Его локтевая кость вышла из естественного положения и торчала откуда-то сбоку. Разумеется, с такой травмой Денис продолжать не мог и ему пришлось выйти из боя. Этот крайне неприятный эпизод случился уже на отметке 1:22 первого раунда. Поражение от Гордона стало третьим в карьере украинца.
Хочется верить, что повреждение Дениса Бондаря не окажется настолько серьезным, насколько страшным оно смотрелось со стороны. Вероятно, украинцу было непросто войти в бой, поскольку в последний раз до этого он выступал два года назад, после чего по разным причинам довольно долго не мог стартовать в UFC. В наилегчайшем весе, где выступает Бондарь, не самая серьезная конкуренция в лиге, и одно поражение необязательно сильно затормозит продвижение Дениса.
Главное сейчас для Бондаря — получше залечить руку и вернуться с победой. Напомним, его сегодняшний соперник Малкольм Гордон вышел на многообещающую серию из двух побед после того, как начал свою карьеру двумя проигрышами подряд.