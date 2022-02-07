Текущие события
Биатлон. Олимпийский турнир
12:00
Чжанцзякоу (Китай)
Индивидуальная гонка (Ж)
Хоккей. Олимпийский турнир
2-й период
Дания
Чехия
22
Хоккей. Олимпийский турнир
16:10
Швейцария
Финляндия
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Специя
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
6.02
Реал
Гранада
10
Все события
Фоторепортажи
14Самые сексуальные девушки Олимпиады
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 5 февраля
10:10 (мск), источник: Vesti.kz

Секс-символ ММА «убила» фанатов откровенными фото

Выступавшая в UFC Пейдж Ванзант из США в очередной раз покорила своих фанатов горячими фото в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

На этот раз она вместе с другой девушкой позирует в откровенном бикини у бассейна. Реакция подписчиков не заставила долго ждать: «Вау!», «Какой дуэт», «Ничего себе»…
Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, у 27-летней Ванзант в последнее время не совсем удачно складывалась спортивная карьера. В UFC она выступала с переменным успехом, перейдя впоследствии в американский промоушен боев на голых кулаках Bare Knuckle FC. Но и там она пока не оправдывает надежд — в прошлом году последовали поражения от Британ Харт и Рэйчел Остович. Зато Пейдж успех имеет на другом поприще, в противном случае вряд ли бы на нее были подписаны 3 миллиона человек.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь