Секс-символ ММА «убила» фанатов откровенными фото

На этот раз она вместе с другой девушкой позирует в откровенном бикини у бассейна. Реакция подписчиков не заставила долго ждать: «Вау!», «Какой дуэт», «Ничего себе»… Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Правда, у 27-летней Ванзант в последнее время не совсем удачно складывалась спортивная карьера. В UFC она выступала с переменным успехом, перейдя впоследствии в американский промоушен боев на голых кулаках Bare Knuckle FC. Но и там она пока не оправдывает надежд — в прошлом году последовали поражения от Британ Харт и Рэйчел Остович. Зато Пейдж успех имеет на другом поприще, в противном случае вряд ли бы на нее были подписаны 3 миллиона человек.