Федор Емельяненко назвал желаемых соперников для прощального боя

45-летний тяжеловес планирует обсудить выбор соперника с главой Bellator Скотом Кокером. Однако Емельяненко уже озвучил тех, кто его интересует. Среди них — бразильцы Фабрисиу Вердум и Жуниор Дос Сантос. Оба известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и становились чемпионами организации в тяжелом весе.

30 января Кокер отметил, что Емельяненко предстоит прощальный бой. Промоутер планирует организовать выступление в России. Глава Bellator также выразил неуверенность в том, что соперником Емельяненко может стать Райан Бэйдер, с которым они уже дрались под эгидой организации.

Емельяненко провел поединок против Тимоти Джонсона на первом в истории Bellator турнире в Москве. Схватка закончилась победой российского тяжеловеса.