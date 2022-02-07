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18:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Федор Емельяненко назвал желаемых соперников для прощального боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко назвал имена спортсменов, которых он рассматривает в качестве потенциальных соперников. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

45-летний тяжеловес планирует обсудить выбор соперника с главой Bellator Скотом Кокером. Однако Емельяненко уже озвучил тех, кто его интересует. Среди них — бразильцы Фабрисиу Вердум и Жуниор Дос Сантос. Оба известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и становились чемпионами организации в тяжелом весе.

30 января Кокер отметил, что Емельяненко предстоит прощальный бой. Промоутер планирует организовать выступление в России. Глава Bellator также выразил неуверенность в том, что соперником Емельяненко может стать Райан Бэйдер, с которым они уже дрались под эгидой организации.

Емельяненко провел поединок против Тимоти Джонсона на первом в истории Bellator турнире в Москве. Схватка закончилась победой российского тяжеловеса.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce и Bellator.

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