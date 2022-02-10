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08:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпионка UFC Шевченко станцевала на камеру

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко показала танец фламенко на видео. Ролик доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

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Шевченко, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), станцевала на камеру на фоне бассейна. Публикация набрала более 166 тысяч просмотров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шевченко — действующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе. В сентябре 2021-го года она победила Лорен Мерфи и в шестой раз защитила чемпионский пояс.

В 2013 году Шевченко приняла участие в перуанском танцевальном шоу Combate. Спортсменка также празднует победы в октагоне, исполняя лезгинку.

На счету Шевченко 22 победы при трех поражениях в MMA.

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