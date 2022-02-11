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08:26 (мск), источник: Sport24

Бывшая гимнастка, ставшая чемпионкой мира по ММА, объяснила, почему сменила вид спорта. Связано с детским обещанием

19-летняя россиянка Анастасия Кармаева, выигравшая золото чемпионата мира по ММА в Абу-Даби, дала интервью, в котором рассказала, как она перешла в единоборства из гимнастики.

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Источник: Sport24

«Переход из гимнастики в ММА был связан с тем, что в детстве я пообещала своей маме стать чемпионкой мира. В 4 года она привела меня в гимнастический зал, и там я сказала ей: “Мам, мы станем чемпионами мира”. Время шло, мне было уже 16 лет, но то, что другим девочкам давалось с первого раза, мне давалось с третьего. Мне приходилось нарабатывать, оставаться после тренировок, чтобы догнать уровень остальных. И вот я выполняю “Кандидата в мастера спорта”, но кажется, что до “мира” нужно будет тренироваться еще столько же. А тогда как раз гремел бой Хабиба и Конора. Мне так понравилось, я загорелась. Пришла на пробную тренировку, и все — так и осталась в зале. В итоге обещание я сдержала.

Гимнастика — это отличная база для любого вида спорта. У нас задействованы абсолютно все группы мышц во время тренировки, плюс растяжка. Когда я только пришла в единоборства, первое, что я начала делать успешно — это зрелищные удары ногами. Потому что растяжка это позволяла. Сейчас это также помогает мне в грэпплинге", — цитирует Кармаеву mma.metaratings.ru.

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