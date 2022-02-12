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15:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский боец ММА моментально вырубил соперника ударом в челюсть

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Минувшей ночью в Сингапуре состоялся очередной турнир в рамках промоушена One Championship, который получился богатым на яркие противостояния.

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За временный титул чемпиона в тяжелом весе предстояло сразиться российскому бойцу Анатолию Малыхину, соперником которого стал представитель Белоруссии Кирилл Грищенко.

Поединок закончился досрочно. Грищенко не долго сдерживал тяжелые удары россиянина. В конце второго раунда один из панчей Малыхина пришелся точно в челюсть и снес оппонента, потерявшего сознание.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рефери моментально закрыл собой Грищенко и остановил избиение.

Для Анатолия Малыхина эта победа стала десятой в десяти поединках. Грищенко потерпел первое поражение в карьере, до этого в его активе было пять побед.

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