Российский боец ММА моментально вырубил соперника ударом в челюсть
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Минувшей ночью в Сингапуре состоялся очередной турнир в рамках промоушена One Championship, который получился богатым на яркие противостояния.
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Минувшей ночью в Сингапуре состоялся очередной турнир в рамках промоушена One Championship, который получился богатым на яркие противостояния.
За временный титул чемпиона в тяжелом весе предстояло сразиться российскому бойцу Анатолию Малыхину, соперником которого стал представитель Белоруссии Кирилл Грищенко.
Поединок закончился досрочно. Грищенко не долго сдерживал тяжелые удары россиянина. В конце второго раунда один из панчей Малыхина пришелся точно в челюсть и снес оппонента, потерявшего сознание.
Рефери моментально закрыл собой Грищенко и остановил избиение.
Для Анатолия Малыхина эта победа стала десятой в десяти поединках. Грищенко потерпел первое поражение в карьере, до этого в его активе было пять побед.