Российский боец ММА моментально вырубил соперника ударом в челюсть

За временный титул чемпиона в тяжелом весе предстояло сразиться российскому бойцу Анатолию Малыхину, соперником которого стал представитель Белоруссии Кирилл Грищенко.

Поединок закончился досрочно. Грищенко не долго сдерживал тяжелые удары россиянина. В конце второго раунда один из панчей Малыхина пришелся точно в челюсть и снес оппонента, потерявшего сознание.

Рефери моментально закрыл собой Грищенко и остановил избиение.