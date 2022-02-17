Соперник Махачева получил травму и снялся с боя

Американец Бенеил Дариуш получил травму лодыжки и не сможет принять участие в главном бою турнира UFC Fight Night 202. По информации источника, в поединке 26 февраля его заменит 35-летний Бобби Грин.

Грин идет на серии из двух побед. Ранее американец нокаутировал Эла Яквинту и выиграл у Насрата Хакпараста единогласным решением судей на турнире UFC 271. Всего на его счету 29 побед при 12 поражениях, один поединок завершился ничьей.