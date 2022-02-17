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15:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Соперник Махачева получил травму и снялся с боя

У российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева сменился соперник в ближайшем поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом в Twitter сообщил журналист Бретт Окамото.

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Источник: Instagram

Американец Бенеил Дариуш получил травму лодыжки и не сможет принять участие в главном бою турнира UFC Fight Night 202. По информации источника, в поединке 26 февраля его заменит 35-летний Бобби Грин.

Грин идет на серии из двух побед. Ранее американец нокаутировал Эла Яквинту и выиграл у Насрата Хакпараста единогласным решением судей на турнире UFC 271. Всего на его счету 29 побед при 12 поражениях, один поединок завершился ничьей.

Махачев успешно выступает под эгидой UFC. На его счету девять побед подряд. Единственное поражение в рамках промоушена он потерпел в октябре 2015-го, уступив бразильцу Адриану Мартинсу.

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