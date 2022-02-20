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07:12 (мск), источник: Sport24

Русская красавица из ММА Янькова объявила о желании вернуться в бои

Русская красавица из ММА Анастасия Янькова, которая в настоящее время работает ведущей на телеканале «Матч! Боец», объявила о желании вернуться в бои. Соответствующее заявление Янькова сделала после тренировки с бойцом UFC Валентиной Шевченко.

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Источник: Instagram

«Потренировались сегодня с Валентиной Шевченко. Не буду рассказывать, кто это, вы все сами точно это знаете. Валентина очень меня вдохновляет уже давно, еще с тех пор, когда я увидела ее бои по тайскому боксу, задолго до ММА.

В общем, ситуация такая. Спустя больше чем три с половиной года вне профессионального спорта и соответственно с тренировками исключительно в формате “для себя” я говорю о том, что хочу вернуться в бои.

Не потому что я не могу найти себя вне спорта. Напротив, теперь я точно знаю, что могу жить и без профессионального спорта и при этом заниматься очень интересными вещами. Но я очень скучаю по боям и никогда не чувствовала, что с ними навсегда покончено, и именно поэтому я не делала никаких заявлений о завершении карьеры», — написала 30-летняя Янькова в инстаграме.

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