Русская красавица из ММА Янькова объявила о желании вернуться в бои

«Потренировались сегодня с Валентиной Шевченко. Не буду рассказывать, кто это, вы все сами точно это знаете. Валентина очень меня вдохновляет уже давно, еще с тех пор, когда я увидела ее бои по тайскому боксу, задолго до ММА.



В общем, ситуация такая. Спустя больше чем три с половиной года вне профессионального спорта и соответственно с тренировками исключительно в формате “для себя” я говорю о том, что хочу вернуться в бои.



Не потому что я не могу найти себя вне спорта. Напротив, теперь я точно знаю, что могу жить и без профессионального спорта и при этом заниматься очень интересными вещами. Но я очень скучаю по боям и никогда не чувствовала, что с ними навсегда покончено, и именно поэтому я не делала никаких заявлений о завершении карьеры», — написала 30-летняя Янькова в инстаграме.