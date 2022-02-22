«Благодаря связям Хабиба я запустил два бизнеса». Хавьер Мендес — о мощи Махачева, парфюме Хабиба и зависимости от телефона

В ночь на 27 февраля Ислам Махачев (21−1) подерется с Бобби Грином (29−12−1) в главном событии вечера UFC Vegas 49.

За несколько дней до поединка «Спорт-Экспресс» созвонился с основателем и неизменным лидером АКА Хавьером Мендесом, чтобы обсудить подготовку к поединку и кипучую жизнь легендарного калифорнийского зала.

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— Три главных события прошлого года в вашей жизни?

— Во-первых, это был первый полный год, который Хабиб отработал тренером. Во-вторых, Ислам Махачев сделал большой прыжок, доказал, что он — настоящее и будущее легкого веса UFC. Ну и, в-третьих, братья Хабиба — Умар и Усман — оформились в бойцов, за которыми всем нужно следить. Прошедший год был настоящим наступлением команды Eagles. Ну и я стал тренером-путешественником, который ездит с Eagles и Хабибом везде, где нужно.

— Вы больше полугода жили в Эмиратах, теперь наконец-то вернулись в США. По чему больше всего скучаете из жизни в Дубае и Абу-Даби?

— Эмираты — очень красивое, чистое и безопасное место с прекрасными людьми. Я завел там много новых друзей. Просто скучаю по всему лучшему, что там есть, по всей этой красоте.

— Вы постоянно снимаете какие-то видео, выкладываете их на ютуб-канал и в инстаграм. Можете назвать себя зависимым от телефона?

— О да, я постоянно сижу в инстаграме, смотрю сторис, сам публикую их. Безусловно, могу назвать себя зависимым.

— На ТикТок не подсели?

— Нет, в ТикТоке я не сижу и особо ничего о нем не знаю. Я даже в твиттере особо не бываю. Когда делаю какой-то пост или материал, он выкладывается в твиттер и фейсбук, но сам я там не сижу. ТикТок у меня установлен, я сделал там даже парочку видео, но, честно, мне он не особо нравится. Там нужно делать какие-то развлекательные видео, оформлять их как-то. А то, что делаю я — просто снял, что произошло, и выложил. В ТикТоке же все что-то создают, как-то переделывают видео. Я же смотрю, происходит что-то забавное рядом со мной, снимаю это и выкладываю в инстаграм. Думаю, я хорош именно в том, чтобы поймать какой-то классной момент, а не в том, чтобы оформить что-то или создать.

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«Хабиб все еще на пике. Вчера на тренировке размазал всех в грэпплинге»

— Помню, как вы выложили на ютуб ролик, где Ислам Махачев отжимается на двух пальцах (указательном и среднем), и потом попросили Хабиба повторить это. Он повторил в итоге?

— Нет (смеется), не повторил. Точно не помню, отказался ли он или что… По-моему, отказался повторить, но я точно не помню.

— Кто-то еще в АКА, кроме Ислама, сможет так отжаться?

— Может быть, несколько ребят и смогут. Но точно немногие. Хабиб, по крайней мере, точно не из их числа (смеется).

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— Еще одно веселое ваше видео с отжиманиями, где Кейн Веласкез не может правильно отжаться, и Хабиб этому удивляется. Кейн просто прикалывался в этом эпизоде?

— Я не знаю (смеется). Никогда не спрашивал его по этому поводу. Просто увидел смешной момент и решил заснять. Думаю, нормально он может отжаться, а тут, скорее всего, просто издевался. Тут еще важно понимать, что они все отжимались в конце тренировки, когда были уставшими. В самом начале отжимания выглядели лучше, а потом они все устали.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CZ7FLbbJI0a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Javier Mendez (@akajav)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как, кстати, с отжиманиями у Даниэля Кормье? У него такой живот, так что интересно увидеть, как он отжимается.

— Я не знаю, честно говоря. Когда Хабиб стал тренером в нашем зале, Ди Си уже тоже сам тренировал. Сейчас он крайне редко появляется в зале, я видел его вчера, но обычно его здесь нет. Если брать старые времена, то… вот даже не могу вспомнить, как у него с отжиманиями.

— Насколько просела форма Хабиба по сравнению с тем, что вы видели в его последнем кэмпе к бою против Гэтжи?

— Он все еще очень атлетичен, в грэпплинге он побеждает всех ребят в зале. На последней тренировке по грэпплингу он просто размазал всех. Единственное отличие от его последнего кэмпа — он стал гораздо-гораздо крупнее. Сейчас он набрал мыщц, стал очень мускулистым и крупным. Он не в боевой форме, если мы говорим о весе, но он точно в состоянии провести бой. Он спокойно может подраться, не забывайте, что сейчас все еще его пик.

— А как насчет Веласкеза — его легендарное кардио по-прежнему с ним?

— Да-да. Он все еще тот же. Помогает ребятам в зале, тренирует их. У меня сейчас вообще прекрасная тренировочная программа — тренер Хабиб, тренер Кейн, главный тренер Рон Кеслар, я с ними. Плюс целая группа других тренеров — Томас Диагни, Эктор Фернандес, Джефф Карвальо, Шон Банч и другие. Сейчас у нас много тренеров.

«Потратил 300 тысяч из своего кармана, чтобы спасти зал. Основные деньги пошли на аренду»

— Вы больше не называете себя главным тренером АКА. Какая ваша роль сейчас?

— Я тренер по ударной работе, помогаю бойцам с гейм-планами. За бизнес-управлением зала больше не слежу, даже не помню, как оформить членство в зале (смеется). Моя жена ведет все эти дела, я уже ничего не помню и не знаю (смеется).

— Кстати, как вообще получилось, что Кейн решил стать тренером? Еще недавно вы говорили, что он пропал и никак не дает о себе знать.

— Он просто начал появляться в зале, а я одобрил это дело. Сказал ему: «Если у тебя есть время, помоги ребятам». Я именно подчеркнул: «Если у тебя есть время». Он сразу согласился: «Да-да, смогу помочь». Сейчас он проводит здесь много времени, Кейн просто невероятный тренер, ребятам в зале повезло, что они работают с такими людьми, как он и Хабиб. Если бы еще Ди Си был с нами, это была бы просто фантастика. Но у Ди Си свой зал, своя Академия в Гилрое. Но и Хабиб с Кейном — тоже невероятная связка.

— В жизни Кейна многое произошло за последние годы (смерть матери и брата, опыт психоделиков) — он все еще тот же человек?

— Да, в принципе. Он стал более открытым, теперь тренирует людей, помогает многим. Он очень хороший тренер, для ребят это большое вдохновение — работать рядом с такой легендой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZJOCMXKVGx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZJOCMXKVGx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZJOCMXKVGx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Islam_Makhachev (@islam_makhachev)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Какой у него стиль тренировки — он жесткий и строгий или демократичный?

— У него добродушный, покладистый характер, но как тренер он очень конкретный и практичный. Показывает по каждому моменту, почему это работает, а это не работает. Он не просто говорит, а показывает. Это лучший тип тренера — когда человек может объяснить и показать. Я, например, могу сказать все что нужно, но не все могу показать. А он может все.

— На своем ютуб-канале вы сказали, что потратили 300 тысяч долларов на то, чтобы удержать АКА на плаву во время пандемии. На что конкретно пришлось потратиться?

— Мы платим очень дорогую аренду, у нас большое помещение. Основную часть этой суммы съела аренда, ну и остальное — электричество, вот такие вещи. Это был очень сложный этап, мы едва не потеряли зал. У многих людей погорел бизнес, так что нам еще повезло.

— Кто будет составлять гейм-план на предстоящий поединок Ислама Махачева против Бенила Дариуша?

— Гейм-план всегда составляют два человека — Хабиб и я. Думаю, для Ислама мы двое — два главных человека в подготовке, Хабиб на первом месте по важности, я — на втором. Также всегда рядом с Исламом его брат Муслим. Мы втроем точно будем в его углу, посмотрим, будет ли кто-то четвертым. Возможно, это будет другой Ислам или Эсед.

— По шкале от 1 до 10 как бы вы оценили нынешнюю форму Ислама?

— Лучшая форма, которая у него когда-либо была. 10. Он невероятен во всех направлениях боя, полностью готов драться. Два его главных спарринг-партнера сейчас — это Сагид Изагахмаев и Гаджи Рабаданов. В основном Ислам работает с ребятами из своего окружения, я привел ему и своих кое-каких ребят, но главным образом он работает с Сагидом и Гаджи. Ну и плюс еще — двоюродный брат Хабиба Усман.

«Ислам может все. Мы как-то поменяли план на бой в последнюю минуту, и он легко переключился и четко выполнил его»

— Джош Томсон как-то сказал, что Исламу стоит больше верить в себя, здесь у него есть проблема. Вот если бы он верил в себя, как когда-то Фрэнк Шэмрок, то это бы просто вывело его на другой уровень. Вы согласны с этим?

— Даже не понимаю, о чем говорит Джош. Ислам всегда был уверен в себе. Может быть, это видение Джоша, не знаю. Я всегда видел, что Ислам уверен в себе, он всегда легко выполнял то, что ему говорили тренеры. Ислам — единственный человек, кому мы с Хабибом можем поставить любую задачу, и он сделает это. Например, мы выходим на бой с каким-то планом, план в последнюю минуту меняется, мы говорим об этом Исламу, и он вообще не нервничает и спокойно переключается. И выполняет новый план. Ислам может все. Если это не уверенность в себе, то тогда я не знаю, что такое уверенность.

— Среди всех ваших бойцов кто поражал уверенностью в себе больше всего?

— Хабиб. Хабиб, тут даже не думая. Номер один в этом.

— Вы как-то говорили, что сильнейшая сторона Хабиба в ударке — это чувство дистанции. Какая сильная сторона в ударке у Ислама?

— Он хорош везде. Следование гейм-плану, кики, контроль дистанции. Он умеет в стойке все. В грэпплинге у него есть и броски, и сабмишены, и способность расслабляться, не тратя силы. Ислам полностью укомплектован.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CaMKrJ9jZfI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/CaMKrJ9jZfI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CaMKrJ9jZfI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Islam_Makhachev (@islam_makhachev)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы удивились, как быстро он уничтожил Дэна Хукера?

— Вообще нет. И если то же самое случится с Бенилом, я не удивлюсь. Вот настолько Ислам хорош. Людям стоит прислушаться к тому, что говорим мы с Хабибом, — Ислам прет к титулу на всех парах. Единственный шанс его соперников — это нокаут. Да, нокаут может случиться, любой может пропустить удар. Но это единственный шанс, и все.

— Бенил Дариуш сможет защищаться от тейкдаунов Ислама?

— Нет. Нет, нет и еще раз нет. Никто не сможет.

— Ошибусь, если предположу, что у Ислама лучше тайминг для тейкдаунов, но у Хабиба выше скорость прохода?

— Хабиб — бульдозер, он будет давить, пока не переведет. Это не отменяет его техники, но Ислам более вариативен в тейкдаунах. Ислам может бросить тебя, может пройти, много вариантов. Хабиб будет давить как бульдозер. Они оба эффективны, но Ислам тоньше и искуснее, а Хабиб мощнее и быстрее. У Ислама отличные броски из дзюдо, отличные подсечки, он очень хорош в этих моментах.

— Вы держали лапы всем дагестанским бойцам в АКА. У кого из них лучшая ударная выносливость и способность работать на лапах бесконечно?

— Хабиб. Он самый выносливый и в ударке.

— Тренер АКА по джиу-джитсу Леандро Вийера недавно сказал, что это благодаря ему Хабиб изменил стиль в партере с граунд-энд-паунда на сабмишены. Вы можете это подтвердить?

— Все тренеры оказали на Хабиба какое-то влияние, начиная с его отца. Отец был самым важным его тренером, никто даже рядом не стоял. Именно он внес основной вклад, роль Леандро Виейры по сравнению с ним небольшая. Рон Кеслар, наш главный тренер и тренер по БЖЖ, тоже в определенной степени повлиял на Хабиба. Хабиб набирался от всех тренеров, с кем работал, Леандро тоже кое-что ему добавил, улучшил его работу в хаф-гарде, например. Он хороший тренер, но больше всего Хабибу дал его отец.

— Мы все знаем, что Хабиб — монстр в упражнениях на силовую и функциональную подготовку. Об Исламе можно сказать то же самое?

— Да, безусловно, Ислам в этом тоже монстр.

— Кстати, всегда хотел спросить — почему Кейн Веласкез никогда особо не любил сабмишены? Кормье побеждал приемами, Хабиб, Ислам, Рокхолд, но Кейн никогда.

— Это зависит от стиля. Кейн — черный пояс по джиу-джитсу, у него очень хорошие сабмишены, но в его боевой стиль они не укладывались. Но, повторюсь, он очень силен в джиу-джитсу, черный пояс.

— Английский язык Ислама дотянулся уже до уровня Хабиба?

— Да, они на одном уровне сейчас примерно. Английский Ислама довольно неплох, он уже близок к Хабибу. У Усмана, брата Хабиба, тоже уже хороший английский, среди всех остальных дагестанских ребят он по языку лучший после Хабиба и Ислама.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZlthpGL2v4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZlthpGL2v4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZlthpGL2v4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Islam_Makhachev (@islam_makhachev)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы как тренер всегда четко видите, что особенного в бойце. Давайте так — что особенного в Умаре Нурмагомедове и его брате Усмане?

— Усману нужна была помощь Хабиба и моя в постановке правильной ментальности. Мы вместе поработали над этим. Как боец он достоин, чтобы за ним внимательно следили, и я гарантирую вам, что он будет чемпионом, и гарантирую, что будет знаковым чемпионом. Уверяю вас, что люди будут получать удовольствие от его боев, потому что он умеет в клетке все. Умар немного другой. Очень уверенный в себе, у него отличные кики, но бокс не настолько хорош по сравнению с Усманом. При этом он более взрывной, чем брат. Так или иначе, я уверен, что он будет чемпионом UFC в легчайшем весе.

— А что не так с ментальностью у Усмана?

— (Вздыхает.) Имею в виду желание тренироваться, тренироваться усердно, приходить вовремя. Сейчас таких проблем нет, но был период, когда нам приходилось постоянно работать над этим. Сейчас все нормально.

— У Ислама есть одно поражение в рекорде — нокаутом от Адриано Мартинса. Чем бы вы объяснили тот проигрыш?

— Ислам сокращал дистанцию и напоролся на чек-хук. Любой может пропустить, поэтому я и говорю — шанс соперников Ислама только в нокауте. Все могут пропустить — помните, Хабиб пропустил тот кик от Эдсона Барбозы, прямо голенью в голову. Майкл Джонсон попал по нему хорошим левым прямым, Джастин Гэтжи доводил отличные удары… Тут вопрос — попали ли по тебе в нужную точку и нужный момент. По Исламу попали именно так.

— И подбородок Хабиба — это нечто, верно?

— Ой, это самый крепкий подбородок, который я видел.

— Ислам быстро морально восстановился от того поражения?

— Да. Он сразу полетел домой, я не был с ним рядом, но когда он вернулся в США, то ментально выглядел абсолютно нормально.

«Благодаря связям Хабиба я запустил бизнес по импорту и экспорту»

— Вы как-то рассказывали, что один человек уговаривал вас подвести его к Хабибу и сфотографироваться, и Хабиб пошел вам навстречу только при условии, что вы никогда больше не будете уговаривать его с кем-то сфоткаться. По-прежнему следуете тому условию?

— Да, я никого не подвожу к нему для фото. Если кто-то хочет сделать с ним фото, пусть сам подходит к нему. Если это еще мои друзья, то ладно. Но если незнакомый человек просит, то здесь я в завязке, больше никого к нему не подвожу. И рад этому, потому что с фотографиями всегда куча хлопот. То просят подойти туда, то мне нужно подойти сюда, то привести кого-то в это место или в другое. Потом ждать Хабиба, и он может не прийти… Я больше не могу заниматься такими вещами. Тот, кто хочет сфоткаться с Хабибом, пусть сам ищет с ним встречи. Если вы отыщете его, он без проблем сфотографируется. А я здесь больше не при делах.

— Работа с Хабибом открыла для вас много бизнес-возможностей. Какой самый удачный бизнес удалось запустить благодаря Хабибу?

— Мне удалось завязать с определенными людьми бизнес по импорту и экспорту продуктов питания, строительных материалов и медикаментов. И эти люди стали работать со мной благодаря связям Хабиба. Компания называется IMX Power, ее офис находится в Дубае. Также благодаря Хабибу мы запускаем линию одежды, одно из направлений будет называться «План отца» в память Абдулманапа. Плюс еще другая линия одежды под названием Jav — три первые буквы моего имени. Эта линия появилась еще до «Плана отца». Вот эти два проекта плюс импорт и экспорт с IMX Power.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXbF2zPvoS8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXbF2zPvoS8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXbF2zPvoS8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Javier Mendez (@akajav)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы не планируете запатентовать фразу «План отца»?

— Да, мы работаем над этим. Я сделал эту фразу знаменитой, потому что повторял ее: «План отца, план отца». И теперь все знают ее. Отец Хабиба был величайшим тренером всех времен в ММА, поэтому увековечить эту фразу — хороший памятный жест.

— Многие кавказские бойцы, например Тимур Валиев, Эдмен Шахбазян, который бывает в Армении, говорят, что фрукты на Кавказе вкуснее и натуральнее, чем в США. Вы пробовали там и там, согласны?

— Для меня их вкус и там и там одинаков, не вижу разницы. Может быть, размером они в США меньше, чем в Дагестане, не знаю. Я не почувствовал разницы, в Дагестане фрукты вкусные и в США вкусные. Да, бывают и плохие фрукты в США, но и там наверняка могут попасться плохие. Единственное, что могу сказать, — в Дубае фрукты не настолько хороши, как в Дагестане и США. Там качество фруктов чуть похуже.

— Я слышал где-то, что Хабиб чуть ли единственный звездный боец вашего зала, кому дозволяется не мыть маты и полы после тренировки. Это правда?

— Кто? Хабиб? Нет, он моет, как и все. У меня есть видео, на которых он моет полы.

— А не было бойцов, кто отказывался мыть?

— Нет, никто не отказывался.

— Абубакар — это такой дагестанский пират. Ваша любимая история, связанная с ним?

— Абубакар очень любит кого-то подколоть, мы называем его дагестанским гангстером, потому что он всегда устраивает пранки. Я вам расскажу последнее, что он со мной учудил. Я был в России в прошлом сентябре. Мы пошли в отель после турнира, с нами был Хасбулла. И Абубакар говорит: «Тренер! Тренер! Возьми Хасбуллу за руку». Я взял, а он заснял все на телефон и подал потом так, как будто это отец и сын (смеется). Нужно посмотреть полное видео, чтобы понять, как это смешно.

— В АКА бойцы часто тренируются под громкий рэп. Дагестанские ребята не особо любят такую музыку. Бывало, что они подходили и просили выключить?

— Да, такое бывает. Мы выключали музыку, когда они просили. Они любят тренироваться без музыки. Кейн, например, любит тренироваться под музыку, большинство бойцов любят, но мои ребята из Дагестана предпочитают работать без нее.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYqsJfGoZq9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYqsJfGoZq9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYqsJfGoZq9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Абубакар Нурмагомедов (@abubakar_nurmagomedov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Гершел Уокер — самый талантливый атлет, с которым я когда-либо работал»

— Вы знакомы с братьями Диаз. Как Ник и Нейт отличаются по характеру?

— Они оба приятные парни, но, когда у вас бой против кого-то из них, ты превращаешься в их врага. Сейчас Хабиб закончил карьеру, поэтому, может быть, Нейт нормально к нему относится, а может быть, и нет, но раньше, когда он часто дрался против наших ребят, я был для него личным врагом. Диазы любят проводить эту черту между собой и другими, когда у них бой. Когда ходили разговоры о бое Нейта с Хабибом, Нейт мог пройти и кинуть мне: «Эй, как дела?» и просто пойти дальше. Он бы ни за что не сел бы рядом поговорить со мной. Вот такие они воины. Для них все это очень серьезно, они не разговаривают со своими соперниками. В любом случае я отношусь к ним с большим уважением.

— С удивлением как-то узнал, что самый талантливый атлет, с которым вы когда-либо работали, — это Гершел Уокер. Бывший игрок в американский футбол, который пришел в ММА в 48 лет, выиграл два боя нокаутами в Strikeforce и ушел.

— Да, очень одаренный атлет. В свое время был одним из лучших футболистов в истории американских колледжей. Очень одаренный спортсмен. Ему уже было много лет, когда он впервые попал к нам. 46, по-моему. И тем не менее даже в этом возрасте он показывал просто невероятную ловкость и атлетизм. Для такого возрастного спортсмена это было нечто. Он провел два боя за наш зал, если бы он начал в ММА молодым, он бы просто всех уничтожил. Просто невероятный атлет. Все у него было, быстрый, супербыстрый, атлет мирового класса, спринтер мирового класса, ментально чемпион. Первым приходил в зал и последним уходил. Мы приходили, и он уже ждал нас у дверей зала.

— Он спарринговал с Веласкезом и Кормье?

— Да, он много работал с ними, провел много спаррингов.

— И как он выглядел в этих спаррингах?

— М-м-м… он выглядел нормально. Но вы должны понимать, что речь идет о двух бойцах ММА мирового класса и новичке. Он не мог выглядеть против них круто, но все равно выглядел нормально. Если бы он начал в ММА до 30 лет, он стал бы чемпионом UFC.

— Он выиграл два боя нокаутами в Strikeforce и ушел. Вы не уговаривали его провести еще несколько поединков?

— Нет, он изначально говорил, что хочет провести только пару боев. У него не было амбиций стать чемпионом, он просто хотел попробовать себя в ММА. Он к тому же очень успешный бизнесмен. Такой он человек — все, что бы ни делал, оборачивается успехом.

(в 1982 Уокер пробежал 100 метров за 10,10 секунды при мировом рекорде 9,93. В 47 лет он приседал по 3 500 и отжимался по 1 500 раз в день. — Прим. СЭ).

— 10 дней остаются у Ислама Махачева до боя, на чем хотите сделать акцент в этот промежуток?

— Исламу сейчас самое главное — держать диету, сосредоточиться на правильной сгонке веса. Всю самую тяжелую часть тренировочной работы он уже проделал. Вчера у него был просто потрясающий спарринг, лучший, который я когда-либо видел с его участием. Завтра мы сделаем еще один спарринг, но уже с меньшим количеством раундов, и в среду уже по желанию Ислама — захочет ли он сам. Он абсолютно готов к бою и находится в своей лучшей форме в жизни. Люди будут под большим впечатлением, когда увидят его в бою. Он невероятен.

— Исламу весогонки даются легче, чем Хабибу?

— Я никогда не был вовлечен в их сгонки и никогда не хотел это видеть. Только раз, по-моему, когда отец Хабиба был с нами в кэмпе и я по-настоящему окунулся во всю эту весогонку и почувствовал, как это жестко. Но скажу вам, что и Хабиб, и Ислам очень стойко переносят этот процесс.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CY19zpAPoyd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CY19zpAPoyd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CY19zpAPoyd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Islam_Makhachev (@islam_makhachev)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Помню, когда Абдулманап был уже тяжело болен, вы опубликовали пост в инстаграме с обращением к Богу. «Первый раз в жизни я обращаюсь к тебе — пожалуйста, дай моему другу полное выздоровление и восстановление». Это действительно единственный раз в жизни, когда вы о чем-то просили Бога?

— Да… Это действительно так и было. Но я верю в Бога всем сердцем, верю, что-то, кто мы есть и что делаем, — все это связано с ним.

— Последний вопрос, релаксирующий. У кого из ваших бойцов самый приятный парфюм?

— У Хабиба. У него своя марка Eagles, мне этот парфюм больше всего понравился.