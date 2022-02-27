Нурмагомедов раскрыл планы UFC на будущее Махачева

33-летний Нурмагомедов отметил, что в UFC намерены организовать поединок Махачева против победителя противостояния действующего чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры и американца Джастина Гейджи. Таким образом, Уайт дал понять, что рассматривает Махачева в качестве претендента на пояс.

Махачев оказался сильнее Бобби Грина на турнире UFC в Лас-Вегасе. Россиянин продлил серию побед в организации до десяти поединков.

Изначально соперником Махачева должен был стать Бенеил Дариуш. Однако, американец получил травму и был вынужден отказаться от боя.