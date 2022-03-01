Махачев вызвался заменить бойца UFC и подраться спустя неделю после победы

30-летний Махачев заявил, что готов заменить Физиева и подраться с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом. Он подчеркнул, что давно ждал встречи с экс-чемпионом UFC в октагоне. В том случае, если UFC согласует этот поединок, Махачев подерется спустя неделю после своего победного поединка против Бобби Грина.