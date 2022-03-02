«Несправедливо отстранены от выступлений на престижных соревнованиях». Президент Союза ММА — о решении IMMAF

"Очевидно, что спорт превратился в политический инструмент. Давно попран принцип — спорт вне политики, — отметил Габдуллин. — Наши бойцы являются не просто лучшими, они задают планку ММА в мире.

Сборная, которая 8 лет подряд занимала первое общекомандное место на чемпионатах мира и Европы, лишена возможности доказать свое лидерство. Ребята, которые годами шли к этому, несправедливо отстранены от выступлений на престижных соревнованиях".