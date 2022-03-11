Секс-символ ММА восхитила поклонников фото в откровенном купальнике
Боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант, ранее выступавшая в UFC, поделилась откровенным фото в Instagram.
Боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант, ранее выступавшая в UFC, поделилась откровенным фото в Instagram.
На снимке 27-летняя спортсменка позирует на природе в полупрозрачном купальнике.
Ванзант выступала в UFC с 2014 по 2020 года. На ее счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах. С 2020 года спортсменка выступает в промоушене Bare Knuckles FC, который проводит бои на голых кулаках.