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13:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Секс-символ ММА восхитила поклонников фото в откровенном купальнике

Боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант, ранее выступавшая в UFC, поделилась откровенным фото в Instagram.

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На снимке 27-летняя спортсменка позирует на природе в полупрозрачном купальнике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ванзант выступала в UFC с 2014 по 2020 года. На ее счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах. С 2020 года спортсменка выступает в промоушене Bare Knuckles FC, который проводит бои на голых кулаках.

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