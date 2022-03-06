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10:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Брат Нурмагомедова одержал вторую подряд победу в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Брайаном Келлехером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в полулегкой весовой категории прошла в ночь на воскресенье, 6 марта, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин успешно провел удушающий прием в первом раунде и заставил соперника сдаться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Умара Нурмагомедова, который является двоюродным братом российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, эта победа стала второй во втором бою в рамках UFC. В январе 2021 года он победил представителя Казахстана Сергея Морозова удушающим приемом во втором раунде.

Всего на счету Нурмагомедова 14 боев в MMA. Во всех поединках 25-летний россиянин одержал победы.

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