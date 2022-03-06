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09:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Колби Ковингтон победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей в главном поединке UFC 272

Американский боец Колби Ковингтон победил своего соотечественника Хорхе Масвидаля в главном поединке турнира UFC 272 в полусреднем весе.

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Источник: Reuters

Турнир состоялся в Парадизе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена».

Ковингтон одержал победу в пятираундовом поединке единогласным решением судей (49−46, 50−44, 50−45).

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету 34-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения в карьере, у 37-летнего Масвидаля 35 побед и 16 поражений.

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