Колби Ковингтон победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей в главном поединке UFC 272

Турнир состоялся в Парадизе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена».

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету 34-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения в карьере, у 37-летнего Масвидаля 35 побед и 16 поражений.