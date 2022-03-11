Лига Хабиба покоряет США. Нурмагомедов собирает у себя легенд ММА

Кевин Ли

Из последних новичков Eagle FC этот человек выделяется по-особенному. Нельзя сказать, что Кевин Ли — главная новая звезда лиги Хабиба, ведь там теперь есть и бывшие чемпионы UFC. Однако именно этого человека воспринимают не как пробитого и уставшего ветерана, а считают вполне боеспособным атлетом с будущим. При это Ли имеет довольно богатую историю взаимоотношений с Хабибом Нурмагомедовым. Кевина считали чуть ли не главным хейтером российского чемпиона UFC: американец не стеснялся применять трешток, чтобы выбить бой со звездой. План Ли не выгорел — для этого ему самому не хватило стабильности и определенности с весовой категорией. Выступая то в легком, то в полусреднем дивизионе UFC, Кевин накопил четыре поражения в пяти последних боях, после чего в лиге решили его уволить. Тем не менее Ли в данный всего 29 лет, и в лиге Хабиба он будет выступать в новой категории до 74,8 кг, где ему должно быть комфортно. Вполне возможно, Кевин еще станет звездой мировых ММА, и это будет фактически благодаря Нурмагомедову.

Диего Санчес

Первым соперником Кевина Ли в Eagle FC станет именно этот человек. Для современных фанатов Диего Санчес, вполне возможно, является эдаким фриком из мира ММА. Так вышло, поскольку ветеран UFC последние годы действительно производит странное впечатление. Например, пару лет назад Санчес связался с тренером Джошуа Фабия, и это, вероятно, стало самой большой ошибкой во всей его долгой карьере. Достаточно сказать, что именно из-за этого «наставника» Диего в итоге уволили из UFC: Фабия начал трясти с лиги какие-то совершенно неуместные данные о здоровье подопечного, что напрягло ее боссов до предела. При этом сам Джошуа не раз появлялся в удивительных видеороликах, на которых он бегал за учениками с ножом, поскольку такова его методика. А еще в преддверии боя Санчеса с Майклом Кьезой, который Диего проиграл в июле 2019, Фабия утверждал, что обучил своего подопечного некоему смертельному удару, как бы предостерегая соперника. Всего Санчес отдал UFC 15 лет и провел там 22 боя. А началось все с 2005 года, когда Диего стал победителем первого сезона The Ultimate Fighter.

Джуниор дос Сантос

Великий бразильский чемпион UFC в тяжелом весе также недавно подписал контракт с Eagle FC, правда, ему предстоит дебютировать в лиге Хабиба только 20 мая. Джуниору дос Сантосу уже 38 лет, а из UFC его уволили в декабре 2022 года после четырех поражений подряд. Вроде бы в его случае мы имеем дело с типичным пережеванным ветераном, однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Бразилец каждый из последних поединков в UFC провел исключительно с бойцами из топ-5 (Фрэнсис Нганну, Кертис Блейдс, Жаирзиньо Розенстрайк и Сирил Ган), и это вовсе не выглядело позорно. Да, на таком уровне Дос Сантос уже конкурировать не может, но вот его ближайший соперник Йорган Де Кастро — в недавнем прошлом середняк UFC — Джуниору, кажется, вполне по зубам.

Рэй Борг

Вы можете помнить этого человека по двум историям. Во-первых, Рэй Борг — тот самый человек, которому в глаз прилетело стекло в результате легендарного нападения на автобус от Конора Макгрегора. А во-вторых, именно Борга осенью 2017-го очень красиво победил Деметриус Джонсон в чемпионском бою. Он схватил Рэя со спины, бросил с прогиба, а в конце приема — буквально в одно резкое движение — успел напрыгнуть на него с болевым на руку. Этот сабмишен стал одним из самых красивых в истории UFC. Тем не менее Борг, стоит признать, оставил заметный след в лучшей лиге мира. Он выступал там с 2014 года и провел 14 боев (девять выиграл, пять уступил), при этом постоянно находясь где-то неподалеку от титульника.

Тиаго Сильва