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02:28 (мск), источник: Чемпионат.com

В UFC подтвердили дату боя Майкл Чендлер — Тони Фергюсон

Пресс-служба UFC официально объявила о проведении поединка между американцами Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером.

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Источник: AP 2022

Бой состоится на UFC 274 в ту же ночь, когда на кону будет стоять титул чемпиона дивизиона. Турнир состоится на «Футпринт Центре» в Финиксе (США).

Напомним, в главном поединке турнира Чарльз Оливейра будет защищать титул чемпиона. Его соперником станет Джастин Гэтжи.

37-летний Тони Фергюсон проиграл три последних боя, его соперниками были Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш, до этого у американца была серия из 12 побед подряд.

35-летний Чендлер в двух последних боях проиграл Гэтжи и Оливейре. В дебютном для себя поединке в UFC в январе 2021 Майкл победил Дэна Хукера.

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