Секс-символ MMA снялась в откровенном белье

27-летняя американка снялась в чулках, стрингах и пиджаке на голое туловище. Один из снимков набрал более 150 тысяч лайков.

Ванзант считается одим из символов MMA наряду с другой американкой — Рэйчел Остович. Обе спортсменки имеют опыт выступлений в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и также завоевали популярность в социальных сетях, благодаря регулярным откровенным постам.

6 марта стало известно, что Ванзант начнет карьеру в профессиональном рестлинге. После эпизодический появлений в шоу All Elite Wrestling американка подпишет с промоушеном полноценный контракт.