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11:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Секс-символ MMA снялась в откровенном белье

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант опубликовала несколько снимков в откровенном белье. Посты доступны в Instagram спортсменки.

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27-летняя американка снялась в чулках, стрингах и пиджаке на голое туловище. Один из снимков набрал более 150 тысяч лайков.

Источник: Instagram
Источник: Instagram
Источник: Instagram

Ванзант считается одим из символов MMA наряду с другой американкой — Рэйчел Остович. Обе спортсменки имеют опыт выступлений в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и также завоевали популярность в социальных сетях, благодаря регулярным откровенным постам.

6 марта стало известно, что Ванзант начнет карьеру в профессиональном рестлинге. После эпизодический появлений в шоу All Elite Wrestling американка подпишет с промоушеном полноценный контракт.

Ванзант выступала в Bare Knuckle FC, промоушен, организующий поединки на голых кулаках. Она потерпела под его эгидой два поражения.

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