У нас новый претендент UFC! Анкалаев пережил нокдаун и обезвредил бразильца

Крайне интересные подобрал главный ММА-промоушен турниры серии Fight Night для отечественных фанатов. Сразу три подряд ивента возглавляют бойцы из России! Пару недель назад Ислам Махачев добыл десятую победу кряду, но, судя по заявлениям Дэйны Уайта, все равно будет вынужден провести схватку с Бенилом Дариушем перед «титульником». Ситуация патовая, и мы к ней еще вернемся…

В следующие выходные в Лондоне тяжеловес Александр Волков постарается поставить на место набравшего отличный ход англичанина Тома Аспиналла (четыре победы в четырех поединках в UFC).

Постер турнира UFC в Лондоне | Источник: UFC

В нынешний же уикенд в Лас-Вегасе (США) дрался наш Магомед Анкалаев, не проигрывавший с марта 2018 года на протяжении семи боев (четыре из них завершились нокаутами). Главным испытанием в карьере отечественного спортсмена должен был стать бразилец Тиаго Сантос, известный в России как боец, давший равный бой самому Джону Джонсу, а также как супруг российской ММА-красавицы Яны Куницкой.

В отличие от Анкалаева, дела Марреты (прозвище Тиаго) складываются не лучшим образом. Да, в последнем поединке он одолел совершенно растерявшего свой хайп Джонни Уокера. Однако перед этим были неудачи во встречах с Джонсом, Гловером Тейшейрой и Александром Ракичем.

Поражение от Магомеда почти наверняка лишило бы Сантоса шанса на второй титульный бой. Так все и получилось: Анкалаев почти безошибочно отработал все 25 минут против бразильца и забрал схватку единогласным решением судей. Магомед был лучше оппонента во всех аспектах. Он и в стойке перебивал (114−81 по выброшенным ударам и 78−60 по акцентированным), и в четвертом раунде отлично проявил себя на земле.

Однако не обошлось без нервов. В концовке второй пятиминутки Сантос достал в размене Анкалаева, отправившегося в нокдаун. Однако до перерыва оставалось всего несколько секунд, так что россиянин быстро восстановился и вернулся в бойню.

Как и в случае с Махачевым, UFC может еще «помариновать» Анкалаева. Если в случае с Исламом промоушен по-прежнему хочет видеть бой преемника Хабиба Нурмагомедова с представителем топа легкого веса (и не имеет значения, что вся элита откровенно избегала встречи с россиянином или, как в случае с Дариушем, снималась с боя), то от Магомеда лига ждет куда больше активности медийной. Которой не занимать тому же Яну Блаховичу: если польский экс-чемпион победит Ракича, то с наибольшей вероятностью обгонит представителя России в погоне за золотом.

Однако с таким сценарием не согласен Магомед, который правильно воспользовался предоставленным словом в октагоне и обратился к руководству промоушена:

«Хотел подраться пять раундов и проверить, готов ли я идти на вершину, к титулу. <…> С кем сейчас готов встретиться из первой пятерки своего дивизиона? Думаю, я заслужил титульный бой — сейчас подерутся (чемпион UFC) Гловер Тейшейра и Иржи Прохазка, я хотел бы подраться за пояс с победителем».