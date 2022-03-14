«С алкашом можно подраться»: Харитонов — о реванше с Емельяненко

«С алкашом можно подраться. Лучший формат реванша — выйти в клетку без рефери на 20 минут. Ну или с судьей, который не остановит поединок. Хочется такой бой, пока кто-то не останется лежать», — приводит слова Харитонова «Матч ТВ».