«С алкашом можно подраться»: Харитонов — о реванше с Емельяненко
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский боец ММА Сергей Харитонов высказался о желаемом формате боя-реванша против Александра Емельяненко.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский боец ММА Сергей Харитонов высказался о желаемом формате боя-реванша против Александра Емельяненко.
«С алкашом можно подраться. Лучший формат реванша — выйти в клетку без рефери на 20 минут. Ну или с судьей, который не остановит поединок. Хочется такой бой, пока кто-то не останется лежать», — приводит слова Харитонова «Матч ТВ».
Харитонов и Емельяненко провели очный поединок в сентябре 2006 года в рамках промоушена Pride. Емельяненко одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.