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17:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«С алкашом можно подраться»: Харитонов — о реванше с Емельяненко

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский боец ММА Сергей Харитонов высказался о желаемом формате боя-реванша против Александра Емельяненко.

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Источник: YouTube-канал True Gym

«С алкашом можно подраться. Лучший формат реванша — выйти в клетку без рефери на 20 минут. Ну или с судьей, который не остановит поединок. Хочется такой бой, пока кто-то не останется лежать», — приводит слова Харитонова «Матч ТВ».

Харитонов и Емельяненко провели очный поединок в сентябре 2006 года в рамках промоушена Pride. Емельяненко одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

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