Боец UFC Царукян сравнил жизнь в России и США

На снимке боец позирует на фоне спортивного автомобиля в Лас-Вегасе.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. Свой последний поединок он провел в феврале в рамках турнира UFC Fight Night, отправив в технический нокаут испанца Йоэля Альвареса. Эта победа стала пятой подряд для россиянина.