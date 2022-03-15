Боец UFC Царукян сравнил жизнь в России и США
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский боец ММА Арман Царукян поделился фото, сравнив жизнь в России и США.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский боец ММА Арман Царукян поделился фото, сравнив жизнь в России и США.
На снимке боец позирует на фоне спортивного автомобиля в Лас-Вегасе.
«В Америке хорошо, но дома лучше!», — подписал публикацию боец.
Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. Свой последний поединок он провел в феврале в рамках турнира UFC Fight Night, отправив в технический нокаут испанца Йоэля Альвареса. Эта победа стала пятой подряд для россиянина.