Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Атлетико
Хоккей. НХЛ
16.03
Вашингтон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
16.03
Монреаль
Аризона
Хоккей. НХЛ
16.03
Рейнджерс
Анахайм
Хоккей. НХЛ
16.03
Торонто
Даллас
Хоккей. НХЛ
16.03
Виннипег
Вегас
Хоккей. НХЛ
16.03
Нэшвилл
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
16.03
Чикаго
Бостон
Хоккей. НХЛ
16.03
Эдмонтон
Детройт
Хоккей. НХЛ
16.03
Ванкувер
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
16.03
Лос-Анджелес
Колорадо
Хоккей. НХЛ
16.03
Сан-Хосе
Флорида
Все события
Фоторепортажи
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 20 февраля
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
20:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Боец UFC Царукян сравнил жизнь в России и США

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский боец ММА Арман Царукян поделился фото, сравнив жизнь в России и США.

Наверх
Источник: UFC Russia

На снимке боец позирует на фоне спортивного автомобиля в Лас-Вегасе.

«В Америке хорошо, но дома лучше!», — подписал публикацию боец.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. Свой последний поединок он провел в феврале в рамках турнира UFC Fight Night, отправив в технический нокаут испанца Йоэля Альвареса. Эта победа стала пятой подряд для россиянина.

 Папы и мамы вместо тренеров: кто повезет бывших российских фигуристов на ЧМ
Одна из самых красивых фигуристок России опубликовала фото со свадьбы
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь