Дана Уайт заявил, что Макгрегор, возможно, вернется в октагон в начале осени
Президент UFC Дана Уайт назвал сроки возвращения экс-чемпиона двух дивизионов Конора Макгрегора.
Президент UFC Дана Уайт назвал сроки возвращения экс-чемпиона двух дивизионов Конора Макгрегора.
«Мы рассчитываем на раннюю осень, если все пойдет хорошо, — цитирует Уайта The Sun. — Если его нога заживет правильно и он получит разрешение начать тренироваться, то, возможно, вернется в октагон в начале осени».
Последний бой Макгрегор провел 10 июля, проиграв американцу Дастину Порье. Последний одержал победу в первом раунде, так как ирландец сломал ногу.