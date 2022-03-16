Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Брайтон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Колорадо
03
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Флорида
ОТ
23
Футбол. Зарубежный
23:15
Арсенал
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Нью-Джерси
63
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Детройт
75
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Бостон
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Вегас
73
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Питтсбург
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Айлендерс
Б
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Аризона
36
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Анахайм
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Даллас
40
Все события
Фоторепортажи
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
12:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дана Уайт заявил, что Макгрегор, возможно, вернется в октагон в начале осени

Президент UFC Дана Уайт назвал сроки возвращения экс-чемпиона двух дивизионов Конора Макгрегора.

Наверх
Источник: AP 2022

«Мы рассчитываем на раннюю осень, если все пойдет хорошо, — цитирует Уайта The Sun. — Если его нога заживет правильно и он получит разрешение начать тренироваться, то, возможно, вернется в октагон в начале осени».

Последний бой Макгрегор провел 10 июля, проиграв американцу Дастину Порье. Последний одержал победу в первом раунде, так как ирландец сломал ногу.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь