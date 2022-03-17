Американский боец ММА умер спустя два дня после дебютного боя

В поединке против канадца Коди Маккракена на любительском турнире AMMO Fight League 10 спортсмен конголезского происхождения проиграл в третьем раунде техническим нокаутом. После поединка 27-летнего бойца доставили в больницу.

Лубенга занимался в зале Black Wolf Martial Arts в городе Оранже (штат Коннектикут). В ходе тренировок он отрабатывал элементы бразильских джиу-джитсу и капоэйры, а также тайского бокса. По словам его коллег, спортсмен рассчитывал пробиться в UFC.