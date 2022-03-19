UFC Fight Night 204: Волков против Аспиналла, ставки и коэффициенты
Александр Волков сразится с Томом Аспиналлом в главном бою турнира UFC в Лондоне.
Александр Волков сразится с Томом Аспиналлом в главном бою турнира UFC в Лондоне.
Коэффициенты в БК Winline: победа Волкова за 2.06. На то, что бой продлится больше 3.5 раундов можно поставить с кэфом 2.01
Совсем недавно в MMA-сообществе называли «Драго» следующим чемпионом UFC из России. Волков стремительно поднимался в рейтинге, одерживая одну за другой победы, в том числе над ведущими бойцами категории — россиянин нокаутировал и Алистара Оверима, и Фабрисио Вердума. Каждый раз Волков находился совсем рядом со статусом главного претендента на пояс, но терпел обидные поражения, как в бою с Дерриком Льюисом. В преддверии сегодняшнего турнира, журналисты и так называемые эксперты уже успели окрестить Волкова «гейткипером». При этом, к имени его оппонента Тома Аспиналла, те же самые эксперты добавляют — «будущий чемпион».
Рекорд британца Аспиналла в UFC — 4 боя, 4 досрочных победы. В двух последних схватках он одержал победы над выходцами с постсоветского пространства — Андреем Арловским и Сергеем Спиваком. Том находится на подъеме и относит себя к представителям нового поколения тяжеловесов в UFC. Уже в ночь с субботы на воскресенье мы сможем узнать, насколько соответствует действительности прогнозы, относительно будущего обоих бойцов в дивизионе.
Если рассматривать противостояние Волкова и Аспиналла через призму их прошлых выступлений в UFC, нужно выделить следующие моменты:
С эмоциональной точки зрения бойцы находятся в разных ситуациях. Аспиналл рассказывал, что не мог спать на протяжении двух недель, узнав о том, что будет хедлайнером турнира. Британец понимает, что в случае поражения, у него может и не быть другого шанса выступить в мэйн ивенте такого уровня. Волков же обладает громадным опытом, в том числе главных поединков. Горячая британская публика не будет шоком для «Драго», который обладает всем набором навыков, чтобы переиграть соперника.
Коэффициент в БК Winline: бой не дойдет до решения судей за 1.44
Несмотря на то, что бой Крылова и Крейга пройдет в числе предварительных, а не в главном карде, он представляет огромный интерес для болельщиков. Уроженец Донецка и шотландец одержали 41 досрочную победу на двоих. Примечательно, что свой последний поединок в UFC Крылов провел против Магомеда Анкалаева, являющегося сейчас главным претендентом на пояс полутяжелом весе. Крылов достойно бился, забрав один из трех раундов, но проиграл решением судей. Шотландец также встречался с Анкалаевым, но бой был похож на одностороннее избиение. Как Крейг признавался позднее, он получил переломы ребер. Каким-то чудом, Пол смог накинуть удушающий прием «треугольник» и заставить соперника сдаться ровно за секунду до того, как прозвучал гонг! Этот сабмишен стал самым поздним в истории промоушена.
Несмотря на то, что ни одного из этих бойцов нельзя назвать «предсказуемым» в технико-тактическом плане, можно быть уверенным, что это противостояние будет ярким и попадет в хайлайты. В числе очевидных преимуществ Крылова — навыки ударной техники. Тем, кто считает Крейга фаворитом в случае перехода в партер, нужно напомнить интересную деталь: «Шахтер» в рамках UFC трижды побеждал удушающим приемом черных поясов по бразильскому джиу-джитсу.