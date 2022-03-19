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22:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Летящее колено и плотная гильотина. Мокаев устроил дебют года. Видео

Британский дагестанец не стал церемониться с соперником. Похоже, растет альтернатива Чимаеву в «мухачах».

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Источник: UFC Russia

19 марта в Лондоне проходит турнир UFC Fight Night 204. В главном поединке Александр Волков встретится с Томом Аспиналлом, а открыл турнир бой Мухаммада Мокаева и Коди Дёрдена.

Мокаев — дагестанец, но в смешанных единоборствах представляет Великобританию. 21-летний боец живет в стране с 12 и всю любительскую карьеру провел именно под британским флагом. В любителях Мокаев не проиграл ни разу (23−0), а затем подписался в Brave CF, настрелял пять побед и катапультировался в UFC.

Мокаев тут же начал шуметь громкими высказываниями. Боец заявил, что ждет извинений от Конора за слова о Дагестане — при этом у Мухаммада и ирландца один менеджемент. Первым соперником юноши в UFC стал американец Коди Дёрден — средний боец с рекордом 12−4−1 и опытом выступлений в профессиональном боксе.

Мокаев был готов схлестнуться с Коди уже на стердауне — к счастью, бой вышел даже более ярким. Уже во время выхода Мокаева стало понятно, как любит его британская публика — Мухаммад отплатил быстрым финишем.

Поединок не продлился и минуты: после небольшой разведки дагестанец вылетел в челюсть Дёрдена коленом. Срубив оппонента, он тут же заключил его шею в гильотину. Мокаев душил соперника по меньшей мере 15 секунд — казалось, что тот сумеет выкарабкаться. Но нет — Дёрден постучал, а Мокаев уже может планировать, куда будет тратить 50 тысяч. Дебют года!

Всего одной победой Мухаммад сделал себя самым ярким бойцом наилегчайшего дивизиона. Еще пара таких же, и можно будет говорить, что в «мухачах» появился свой Хамзат Чимаев.

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