Дагестанский вундеркинд начал в UFC с победы за 58 секунд. Его цель — стать самым юным чемпионом в истории

Мухаммад Мокаев, Великобритания, 21 год. Наилегчайший вес. Статистика в ММА: 7 побед, 0 поражений.

Мухаммад Мокаев родился в Буйнакске, а в Великобританию переехал в 12 лет — в 2012 году, вместе с отцом, в город Уиган (25 км от Манчестера). Мухаммад начал заниматься единоборствами еще в Дагестане, а в Англии продолжил — сначала это была борьба, потом — ММА. Спортсменом-борцом он остается и сейчас — в прошлом году участвовал в молодежном чемпионате мира по вольной борьбе в составе сборной Великобритании. Цель — стать участником Олимпиады-2024.

Мокаев говорит, что благодарен стране, в которой живет. «Считаю ли себя патриотом Великобритании? Чуть громко сказано, но я благодарен этой стране за то, что здесь для меня сделали. Здесь очень хорошо относятся к приезжим из других стран, очень много мечетей, хорошее отношение к мусульманам», — сказал он в интервью «СЭ» в декабре 2021-го — вскоре после подписания в UFC. На исторической родине боец не был с тех пор, как уехал оттуда, но постоянно подчеркивает, что он, прежде всего, дагестанец.

В любительских ММА Мухаммед стал двукратным чемпионом мира среди молодежи (2018, 2019) и сделал внушительный рекорд 23−0. В профессионалах дебютировал в августе 2020-го, перед переходом в UFC выиграл шесть боев из шесть. Еще один его бой был признан несостоявшимся (Мокаев ударил соперника в пах, и тот не смог продолжать поединок). Общий рекорд — 29−0. Сильно. Однако немалая часть фанатов ММА со скепсисом относились к способностям Мухаммада. Дело в том, что его соперники в профи были, прямо скажем, невысокого уровня. Дебютом в UFC он развеял сомнения: это было очень впечатляющее выступление. Впрочем, тем, кто внимательно следит за смешанными единоборствами, кто смотрит бои не просто как шоу, а оценивает детали, и так было очевидно, что Мокаев способен зайти далеко.

Соперником Мухаммеда был Коди Дарден, боец с рекордом 12−3−1 (1−2−1 в UFC). Не топ, конечно, но и совсем не слабак. Мокаев бросил ему вызов после того, как Дарден, выиграв у Аори Кюиленга, заявил: «Я отправил его обратно в Китай». Мухаммад, не раз публично выступавший против расовой дискриминации, заявил, что подобные слова непозволительны. Шон Шелби его услышал и организовал этот поединок. Продлился он всего-то 58 секунд. Мокаев уронил Дардена коленом в прыжке, а затем вцепился в его шею мертвой хваткой. Американский боец не выдержал жесткой гильотины и постучал.

«Я проснулся, потом у меня была тренировка, я чувствовал себя настолько заряжено, что не терпелось выйти в клетку, — сказал Мокаев на пресс-конференции после боя. — Хотел показать свою ударку, она всегда была при мне, просто не всегда был шанс ее использовать. Это бой был личным? Я бы так не сказал. Он отец, у него есть семья, у меня вот-вот родится ребенок, а я, наверное, буду самым молодым отцом в UFC (смеется). Мы просто бились за свои семьи. Сегодня у меня была победа одновременно и ТКО и сабмишеном (смеется). Я предсказывал финиш во 2-м раунде, люди удивлялись, почему я такой дерзкий, но я тренировался 15 недель к этому бою днем и ночью, жил в одной комнате с 5−6 людьми, концентрировался только на тренировках. Это все окупилось».

«Что дальше? Кто-то из топ-15, Тим Эллиотт — тот, с кем бы я хотел подраться, — отметил дагестанец. — Люди могут подумать, что это слишком быстро, но если бы Коди сегодня победил меня, он бы сам зашел в топ-15. Тим Эллиотт давно дерется, он в топ-10, дрался с Деметриусом Джонсоном, со многими сильными бойцами. Хочу подраться как можно быстрее, я не травмирован, чувствую себя отлично. Буду тренироваться и в Рамадан, потом поеду тренироваться в США, хочу провести там бой».