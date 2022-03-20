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01:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Волков проиграл Аспиналлу в главном бою турнира UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков проиграл британцу Тому Аспиналлу в главном бое турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2022

Бой завершился победой британского спортсмена в первом раунде болевым приемом.

Это десятое поражение Волкова при 34 победах. Для Аспиналла сегодняшний выигрыш стал 12-м в карьере при двух поражениях.

Накануне Волков высказался о выступлениях в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмен заявил, что руководству UFC логично было бы организовать поединок за временный пояс в тяжелом дивизионе. «Но пока непонятно, кто за него будет драться. Смутные времена наступили. Но тем интереснее, тем больше будет вызовов, будет больше появляться новых имен», — посчитал россиянин.

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