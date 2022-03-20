Катастрофа Волкова. Аспиналл не оставил ему ни шанса

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Александр Волков, Россия, 33 года. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 34 победы, 10 поражений.

Том Аспиналл, Англия, 28 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 12 побед, 2 поражения.

В прошлом году Александр Волков был близок к титульнику, дал равный бой Сирилу Гану, но проиграл. В октябре же в незрелищном поединке он победил единогласным решением судей Марчина Тыбуру (отразил 12 попыток сделать тейкдаун), вернувшись в гонку за поясом.

Том Аспиналл недавно в UFC — дебютировал в 2020-м, выиграл четыре боя подряд, все досрочно и очень уверенно. Максимальное сопротивление ему оказал Андрей Орловский, сумевший дать Тому бой в стойке. Однако в начале второго раунда англичанин перевел белорусского бойца и мгновенно провел удушающий. Это лишь второе поражение Андрея сабмишеном за его 22-летнюю карьеру в ММА.

Перед боем казалось, что Аспиналл не удивит Волкова в партере, все же в 2018-м Александр успешно противостоял на земле Фабрисиу Вердуму. И все-таки удивил. Но обо всем по порядку.

Том сразу дал понять, что превосходит Волкова в скорости: связка из трех ударов залетела как к себе домой. Вскоре Аспиналл вынудил москвича ударить правым прямым в воздух, вошел в клинч и с легкостью перевел. Англичанин взял сайд-контроль и начал всаживать в Александра удары локтями. Была и попытка сделать кимуру.

Волков сумел поднялся. К сожалению, переломить ход поединка не получилось. Аспиналл по-прежнему выглядел в стойке опаснее. Однажды он упал, но не от удара, а от того, что поскользнулся. Том прочитал, что Александр стал выбрасывать удары ногами, и на одном из киков поймал его, исполнив тейкдаун. Аспиналл снова оказался в боковом контроле, одну руку Волкова отключил, а на другой сделал редкий болевой прием. Россиянин постучал. Александр не проигрывал сабмишенами с 2010 года.

Том очень силен и в ударке, и в грэпплинге. Это боец чемпионского уровня — вне всяких сомнений. С 11-го места в рейтинге тяжеловесов он поднимается на шестое. Теперь Аспиналл хочется подраться с Таем Туивасой (3-е место в рейтинге тяжей).