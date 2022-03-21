Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Баффало
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Сан-Хосе
Аризона
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго
Виннипег
46
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина
Рейнджерс
02
Хоккей. НХЛ
20.03
Вашингтон
Даллас
23
Все события
Фоторепортажи
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
11:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка-боец MMA снялась в платье с декольте

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес продемонстрировала декольте.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Публикация за сутки набрала более 10 тысяч лайков. Гонсалес на снимке облачена в вечернее платье с глубоким декольте.

35-летняя американка известна по регулярным публикациям откровенных снимков. В частности, в январе она снялась в сетчатом белье.

Гонсалес была вынуждена приостановить выступления. Девушка-боец восстанавливается после операции. О хирургическом вмешательстве Гонсалес рассказала в декабре 2021-го, выложив в сеть снимок.

Американка известна по выступлениям в Invicta FC, а также Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Также Гонсалес участвовала в турнирах по грэпплингу и боксу на голых кулаках.

 Тарасова предрекла упадок российскому спорту
Стали известны четвертьфиналисты Лиги Европы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь