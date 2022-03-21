Девушка-боец MMA снялась в платье с декольте

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Публикация за сутки набрала более 10 тысяч лайков. Гонсалес на снимке облачена в вечернее платье с глубоким декольте.

35-летняя американка известна по регулярным публикациям откровенных снимков. В частности, в январе она снялась в сетчатом белье.

Гонсалес была вынуждена приостановить выступления. Девушка-боец восстанавливается после операции. О хирургическом вмешательстве Гонсалес рассказала в декабре 2021-го, выложив в сеть снимок.