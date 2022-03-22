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11:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бойцы UFC устроили драку возле ресторана в Майами

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Американские бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон устроили драку возле одного из ресторанов в Майами (США), сообщает TMZ Sport.

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Источник: AP 2022

По информации источника, инцидент произошел в понедельник вечером, когда Ковингтон выходил из заведения, возле которого его ждал Масвидаль. На видеозаписи, опубликованной порталом после драки, Ковингтон стоит на улице в окружении полицейских. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов составили протокол.

После появления информации об инциденте Масвидаль опубликовал в Twitter ролик, в котором призвал Ковингтона показать свое лицо. «Покажи свое лицо, покажи, каким ты стал. Я из округа Майами-Дейд. Если ты что-то говоришь, то должен это подтвердить фактами. Так все решается в моем районе», — заявил Масвидаль.

Бойцы в прошлом были друзьями, они вместе тренировались в зале American Top Team. В начале марта Ковингтон одержал победу над Масвидалем в главном событии турнира UFC 272 в Лас-Вегасе (США). Схватка полусредневесов продлилась все пять раундов и завершилась победой 34-летнего Ковингтона единогласным решением судей.

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