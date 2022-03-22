Бойцы UFC устроили драку возле ресторана в Майами

По информации источника, инцидент произошел в понедельник вечером, когда Ковингтон выходил из заведения, возле которого его ждал Масвидаль. На видеозаписи, опубликованной порталом после драки, Ковингтон стоит на улице в окружении полицейских. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов составили протокол.

После появления информации об инциденте Масвидаль опубликовал в Twitter ролик, в котором призвал Ковингтона показать свое лицо. «Покажи свое лицо, покажи, каким ты стал. Я из округа Майами-Дейд. Если ты что-то говоришь, то должен это подтвердить фактами. Так все решается в моем районе», — заявил Масвидаль.