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00:47 (мск), источник: Sport24

Конора Макгрегора арестовала полиция за опасное вождение. Ему грозит лишение свободы

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор арестован ирландской полицией, сообщает Independent.

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Отмечается, что звезду UFC арестовали из-за опасного вождения. Полиция конфисковала автомобиль бойца Bentley Continental GT стоимостью около 170 000 евро.

Макгрегора после предъявления обвинения выпустили под залог. Суд состоится в следующем месяце. Ранее он уже был оштрафован судом в 2017-м году за превышение скорости на 400 евро. В случае обвинения бойцу грозит штраф в размере до 5000 евро либо лишение свободы на шесть месяцев.

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