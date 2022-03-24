Конора Макгрегора арестовала полиция за опасное вождение. Ему грозит лишение свободы
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор арестован ирландской полицией, сообщает Independent.
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор арестован ирландской полицией, сообщает Independent.
Отмечается, что звезду UFC арестовали из-за опасного вождения. Полиция конфисковала автомобиль бойца Bentley Continental GT стоимостью около 170 000 евро.
Макгрегора после предъявления обвинения выпустили под залог. Суд состоится в следующем месяце. Ранее он уже был оштрафован судом в 2017-м году за превышение скорости на 400 евро. В случае обвинения бойцу грозит штраф в размере до 5000 евро либо лишение свободы на шесть месяцев.