Конора Макгрегора арестовала полиция за опасное вождение. Ему грозит лишение свободы

Макгрегора после предъявления обвинения выпустили под залог. Суд состоится в следующем месяце. Ранее он уже был оштрафован судом в 2017-м году за превышение скорости на 400 евро. В случае обвинения бойцу грозит штраф в размере до 5000 евро либо лишение свободы на шесть месяцев.