Масвидаль арестован за нападение на Ковингтона. Бойцу UFC грозит лишение свободы на срок до 15 лет

Напомним, Масвидаль и Ковингтон устроили драку возле одного из ресторанов в Майами. Инцидент случился вечером 21 марта, когда Ковингтон выходил из заведения, возле которого его ожидал Масвидаль.

Согласно данным источника, Масвидаль арестован по обвинению в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, а также в преступном хулиганстве.