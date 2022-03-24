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09:53 (мск), источник: Sport24

Масвидаль арестован за нападение на Ковингтона. Бойцу UFC грозит лишение свободы на срок до 15 лет

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль арестован за нападение на Колби Ковингтона в Майами. Об этом сообщает MMA Fighting.

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Источник: AP 2022

Напомним, Масвидаль и Ковингтон устроили драку возле одного из ресторанов в Майами. Инцидент случился вечером 21 марта, когда Ковингтон выходил из заведения, возле которого его ожидал Масвидаль.

Согласно данным источника, Масвидаль арестован по обвинению в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, а также в преступном хулиганстве.

Если Масвидаль будет признан виновным, ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

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