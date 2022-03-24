Масвидаль арестован за нападение на Ковингтона. Бойцу UFC грозит лишение свободы на срок до 15 лет
Американский боец UFC Хорхе Масвидаль арестован за нападение на Колби Ковингтона в Майами. Об этом сообщает MMA Fighting.
Американский боец UFC Хорхе Масвидаль арестован за нападение на Колби Ковингтона в Майами. Об этом сообщает MMA Fighting.
Напомним, Масвидаль и Ковингтон устроили драку возле одного из ресторанов в Майами. Инцидент случился вечером 21 марта, когда Ковингтон выходил из заведения, возле которого его ожидал Масвидаль.
Согласно данным источника, Масвидаль арестован по обвинению в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, а также в преступном хулиганстве.
Если Масвидаль будет признан виновным, ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.