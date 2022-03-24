Хабиб поддержал Масвидаля и призвал всех бойцов UFC отказаться от боёв с Ковингтоном

«Если вы сильнее кого-то внутри октагона, это не значит, что вы можете оскорблять его детей. Никто не имеет права оскорблять чью-то семью. Если вы принимаете решение идти по этой дороге, то будьте готовы отвечать за свои слова, подтверждать их. На тебя напал профессиональный боец, такой же, как ты, твоего роста, и ты идёшь в полицию выдвигать против него обвинения?



Я думаю, все бойцы полусредней весовой категории должны отказаться от боя с Колби. Просто не соглашайтесь на бои с ним. Пусть он сидит без поединков. Это, вероятно, существенно повлияет на него и на всех бойцов, которые оскорбляют семьи и провоцируют бойцов. Чтобы иметь с ним дело, надо искать его в ресторане», — написал Хабиб в своих социальных сетях.