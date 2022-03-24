Опубликовано видео погони полиции за Конором Макгрегором

Ранее сообщалось, что полиция Дублина задержала бойца за опасное вождение. У Макгрегора временно изъяли автомобиль Bentley стоимостью 170 тысяч евро, а самого спортсмена доставили в полицейский участок, после чего отпустили под залог.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=415517744&id=456241055&hash=cba58481dbaefd54&partner_ext=173" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За опасное вождение ирландцу могут назначить штраф до пяти тысяч евро либо лишить свободы на срок до шести месяцев. Макгрегор предстанет перед судом в апреле. В 2017 году боец получил штраф за превышение скорости в размере 400 евро.