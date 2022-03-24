Опубликовано видео погони полиции за Конором Макгрегором
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео полицейской погони за экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео полицейской погони за экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
Ранее сообщалось, что полиция Дублина задержала бойца за опасное вождение. У Макгрегора временно изъяли автомобиль Bentley стоимостью 170 тысяч евро, а самого спортсмена доставили в полицейский участок, после чего отпустили под залог.
За опасное вождение ирландцу могут назначить штраф до пяти тысяч евро либо лишить свободы на срок до шести месяцев. Макгрегор предстанет перед судом в апреле. В 2017 году боец получил штраф за превышение скорости в размере 400 евро.
Свой последний поединок Макгрегор провел на турнире UFC 264 в июле 2021 года. В бою против Дастина Порье 33-летний ирландец сломал ногу и проиграл техническим нокаутом. В смешанных единоборствах Конор одержал 22 победы при шести поражениях.