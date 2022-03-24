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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Опубликовано видео погони полиции за Конором Макгрегором

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео полицейской погони за экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что полиция Дублина задержала бойца за опасное вождение. У Макгрегора временно изъяли автомобиль Bentley стоимостью 170 тысяч евро, а самого спортсмена доставили в полицейский участок, после чего отпустили под залог.

Во время загрузки произошла ошибка.

За опасное вождение ирландцу могут назначить штраф до пяти тысяч евро либо лишить свободы на срок до шести месяцев. Макгрегор предстанет перед судом в апреле. В 2017 году боец получил штраф за превышение скорости в размере 400 евро.

Свой последний поединок Макгрегор провел на турнире UFC 264 в июле 2021 года. В бою против Дастина Порье 33-летний ирландец сломал ногу и проиграл техническим нокаутом. В смешанных единоборствах Конор одержал 22 победы при шести поражениях.

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Опубликовано видео погони полиции за Конором Макгрегором
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