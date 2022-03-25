Пейдж Ванзант: Больше никогда не буду выступать в UFC, потому что они не доплачивают бойцам

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"Конечно же, я люблю UFC — я обожаю эту организацию. Есть причина, почему они столь успешны, и каким образом смогли оказаться на таком уровне. Они собрали идеальный механизм, и они очень и очень хороши в этом.

Но глубоко в душе я знаю, что больше никогда не буду выступать в их промоушене, потому что они не доплачивают своим бойцам. Я не вижу выгоды в том, чтобы вернуться в UFC.

Прямо сейчас на моем банковском счету достаточное количество денег. Я сумела построить из себя бренд, который может приносить мне доход, чем бы я ни занималась.

Уже завтра я могла бы уйти из спорта и при этом оставаться финансово независимой, как и мои дети", — сказала Ванзант.