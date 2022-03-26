Расул Мирзаев вернулся в бои после двух лет простоя. На турнире в Грозном его нокаутировали за 4 минуты

Расул Мирзаев подрался впервые за два года, и это событие было действительно ожидаемым. Мирзаев на протяжении многих лет считался одним из самых звездных бойцов внутрероссийского рынка, однако «прославился» в первую очередь, к сожалению, не этим. В августе 2011 года Расул стал антигероем печального инцидента возле московского ночного клуба «Гараж». Тогда он повздорил с русским студентом Иваном Агафоновым из-за девушки, и ссора закончилась ударом от Мирзаева. Агафонов неудачно упал на асфальт затылком и через несколько дней умер. История получилась резонансной — вся страна следила за судом над Расулом. В итоге он был обвинен в причинении смерти по неосторожности и был отпущен из СИЗО после года заключения.

Эта история долго тянулась за Мирзаевым, но он тем не менее пытался вернуться в бои. Впервые после того инцидента Расул вышел на поединок в 2013 году и сразу же начал побеждать. За следующие три года он выиграл 12 раз и лишь в ноябре 2016-го потерпел первое поражение — от Левана Макашвили. Стоит отметить, что практически все это время Мирзаев выступал в родной для себя лиге Fight Nights. Однако после первой неудачи Расул решил сменить место работы и на фоне этого даже поссорился с некогда близким другом Камилом Гаджиевым (основатель и глава AMC Fight Nights).

Мирзаев перешел в лигу ACA, где дебютировал в 2018 году победой над Глеристоном Сантосом. Как оказалось впоследствии, тот успех стал единственным для Расула в лиге «Ахмата». За следующие два года он провел в ACA два поединка и в обоих проиграл нокаутом — сперва Шамилю Шахбулатову, а потом Арману Оспанову. Долгое время казалось, что Мирзаев на этом и вовсе может закончить с ММА, но сегодня он вернулся.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2j3KTV-4JlI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.