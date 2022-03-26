Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
Чикаго
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Даллас
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Торонто
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Флорида
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Коламбус
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Каролина
Хоккей. НХЛ
26.03
Бостон
Айлендерс
63
Хоккей. НХЛ
26.03
Детройт
Тампа-Бэй
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Эдмонтон
31
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Анахайм
Хоккей. КХЛ
26.03
СКА
Спартак
21
Футбол. Первый дивизион
26.03
Кубань
Балтика
11
Футбол. Первый дивизион
26.03
Алания
Волгарь
01
Футбол. Первый дивизион
26.03
Ротор
Нефтехимик
21
Футбол. Первый дивизион
26.03
КАМАЗ
Акрон
12
Хоккей. КХЛ
26.03
Металлург
Авангард
52
Футбол. Первый дивизион
26.03
Велес
Олимп-Долгопрудный
10
Футбол. Первый дивизион
26.03
Краснодар-2
Оренбург
52
Футбол. Первый дивизион
26.03
Спартак-2
Металлург Лп
32
Футбол. Первый дивизион
26.03
Енисей
Факел
21
Футбол. Первый дивизион
26.03
Томь
Торпедо
25
Все события
Фоторепортажи
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
26 марта, источник: Sport24

Расул Мирзаев вернулся в бои после двух лет простоя. На турнире в Грозном его нокаутировали за 4 минуты

Это было жестко.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Расул Мирзаев подрался впервые за два года, и это событие было действительно ожидаемым. Мирзаев на протяжении многих лет считался одним из самых звездных бойцов внутрероссийского рынка, однако «прославился» в первую очередь, к сожалению, не этим. В августе 2011 года Расул стал антигероем печального инцидента возле московского ночного клуба «Гараж». Тогда он повздорил с русским студентом Иваном Агафоновым из-за девушки, и ссора закончилась ударом от Мирзаева. Агафонов неудачно упал на асфальт затылком и через несколько дней умер. История получилась резонансной — вся страна следила за судом над Расулом. В итоге он был обвинен в причинении смерти по неосторожности и был отпущен из СИЗО после года заключения.

Эта история долго тянулась за Мирзаевым, но он тем не менее пытался вернуться в бои. Впервые после того инцидента Расул вышел на поединок в 2013 году и сразу же начал побеждать. За следующие три года он выиграл 12 раз и лишь в ноябре 2016-го потерпел первое поражение — от Левана Макашвили. Стоит отметить, что практически все это время Мирзаев выступал в родной для себя лиге Fight Nights. Однако после первой неудачи Расул решил сменить место работы и на фоне этого даже поссорился с некогда близким другом Камилом Гаджиевым (основатель и глава AMC Fight Nights).

Мирзаев перешел в лигу ACA, где дебютировал в 2018 году победой над Глеристоном Сантосом. Как оказалось впоследствии, тот успех стал единственным для Расула в лиге «Ахмата». За следующие два года он провел в ACA два поединка и в обоих проиграл нокаутом — сперва Шамилю Шахбулатову, а потом Арману Оспанову. Долгое время казалось, что Мирзаев на этом и вовсе может закончить с ММА, но сегодня он вернулся.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соперником Расула стал бывший чемпион ACB (ныне ACA) в легчайшем весе Абдул-Рахман Дудаев, поднявшийся в весе на одну категорию ради этого боя. Для него сегодняшний поединок стал первым после поражения от Рустама Керимова. Мирзаев и Дудаев начали бой с рисковых разменов в стойке, и в одном из них Расулу удалось уронить своего соперника. Завершить поединок в том эпизоде он не смог, и скоро Абдул-Рахман восстановился. А закончилось все за минуту до конца первой пятиминутки: Дудаев попал жестким левым сбоку и оформил брутальный одноударный нокаут.

 Русская модель, бросившая Тимати: «Это очень странно, но ко мне всегда подкатывают девушки и начинают флиртовать»
«Мисс Россия» жестко ответила украинцу Гордону на критику российского народа: «Такие упыри жалости не вызывают»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь