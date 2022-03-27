Безумный локоть с разворота украсил новый турнир UFC: видео нокаута
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Коламбусе (США) подходит к концу предварительный кард турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 205.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Коламбусе (США) подходит к концу предварительный кард турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 205.
В одном из поединков прелимов представитель легчайшего дивизиона Крис Гуттьерес нокаутировал Данаа Батгерела, добив оппонента после шикарного удара с разворота.
Отметим, что в главном событии вечера четвертый номер рейтинга тяжеловесов Кертис Блейдс разделит клетку с девятым номером Крисом Дакасом.