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11:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Безумный локоть с разворота украсил новый турнир UFC: видео нокаута

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Коламбусе (США) подходит к концу предварительный кард турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 205.

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Источник: UFC Russia

В одном из поединков прелимов представитель легчайшего дивизиона Крис Гуттьерес нокаутировал Данаа Батгерела, добив оппонента после шикарного удара с разворота.

Отметим, что в главном событии вечера четвертый номер рейтинга тяжеловесов Кертис Блейдс разделит клетку с девятым номером Крисом Дакасом.

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