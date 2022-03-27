Борщев внезапно проиграл в UFC. Противоядие нашел бывший соперник Физиева

В ночь с 26 на 27 марта в Коламбусе (штат Огайо, США) прошёл турнир UFC Fight Night 205. В главном поединке Кёртис Блэйдс встретился с Крисом Докосом, а в прелимах матчмейкеры свели российского бойца Вячеслава Борщёва и британца Марка Диакеси. Борщёв не оправдал надежд фанатов. Титулованный кикбоксёр неожиданно уступил списанному Диакеси — смотреть на Славу Клауса в этом поединке было грустно.

Опытный, но уже изрядно побитый Диакеси удивил всех планом на бой. Британец завалял Вячеслава на канвасе и не позволил сопернику донести мощные удары вроде тех, от которых пострадал Дакота Буш. Марк — базовый джитсер, но в профессиональной ММА-карьере он лишь однажды финишировал оппонента сабмишеном. Зато шесть раз нокаутировал. Многие ждали жёсткую рубку и быстрый нокаут, но уже на первых секундах Диакеси прошёл в ноги Борщёва.

Британец вцепился в Славу и не успокоился, пока не перевёл на канвас. Не слишком умелой борьбы Диакеси оказалось достаточно, чтобы контролировать соперника внизу. Борщёв старался вернуться в стойку, но большинство попыток проваливались. Когда Вячеслав вставал, Диакеси тут же проводил тейкдаун — в итоге Слава занял второе место среди худших тейкдаун-перформансов русских бойцов. Борщёв проиграл Диакеси 0−11 по тейкдаунам, хуже было только у Волкова в поединке с Блэйдсом — 1−14.

Надежды, что Борщёв перехватит инициативу во втором раунде, не оправдались. Диакеси снова прыгнул в ноги — тут стало окончательно ясно, что британский боец планирует забрать поединок по очкам. И это ему удалось — Слава так и не нашёл ни одного реального шанса потрясти Марка. В третьем раунде российский боец будто смирился со своим положением, поэтому счет 30:27 от всех судей не удивил.

Диакеси свистели и букали собственные болельщики — те же, что овациями встречали Борщёва во время выхода. Теперь ажиотаж вокруг Славы Клауса точно поубавится. Возможно, это к лучшему: сам Вячеслав рассказывал, что непросто переживает свалившуюся известность. Теперь груза ответственности меньше — нужно делать логичные выводы из вчистую проигранного боя и выходить на следующий поединок как на титульный. Ну, а Диакеси можно только похвалить за хитрый план: показал скучнейший бой, зато после поражений от Физиева и Алвеса не довёл серию из поражений до трёх подряд.