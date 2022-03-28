Ян сообщил, что прибыл в США: Молитвы Стерлинга не были услышаны

«Только что приземлился в США. Молитвы Алджи не были услышаны», — написал Ян в соцсетях.

Россиянин в бою против Стерлинга выступит без своих привычных секундантов, которые не смогли получить американские визы. Ожидается, что угловым Яна станет американский боец Шон О’Мэлли.