Ян сообщил, что прибыл в США: Молитвы Стерлинга не были услышаны
Российский боец UFC Петр Ян сообщил, что прибыл в США для участия в турнире UFC 273, который пройдет 9 апреля.
Российский боец UFC Петр Ян сообщил, что прибыл в США для участия в турнире UFC 273, который пройдет 9 апреля.
«Только что приземлился в США. Молитвы Алджи не были услышаны», — написал Ян в соцсетях.
«Я наконец-то похороню тебя», — ответил россиянину Стерлинг.
Россиянин в бою против Стерлинга выступит без своих привычных секундантов, которые не смогли получить американские визы. Ожидается, что угловым Яна станет американский боец Шон О’Мэлли.