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11:31 (мск), источник: Sport24

Ян сообщил, что прибыл в США: Молитвы Стерлинга не были услышаны

Российский боец UFC Петр Ян сообщил, что прибыл в США для участия в турнире UFC 273, который пройдет 9 апреля.

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Источник: РИА "Новости"

«Только что приземлился в США. Молитвы Алджи не были услышаны», — написал Ян в соцсетях.

«Я наконец-то похороню тебя», — ответил россиянину Стерлинг.

Россиянин в бою против Стерлинга выступит без своих привычных секундантов, которые не смогли получить американские визы. Ожидается, что угловым Яна станет американский боец Шон О’Мэлли.

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