UFC прет против политики США. Уайт награждает Хабиба и дает бои россиянам

Дэйна Уайт уже давно зарекомендовал себя как функционер, который не плывет по течению, а до последнего отстаивает собственные принципы. За последние годы президент UFC не поддавался COVID-истерии и одним из первых вернул фанатам спорта ивенты с лучшими бойцами; не осуждал комментатора Джо Рогана, который месяц назад стал жертвой «культуры отмены»; всячески поддерживал своего друга, экс-президента США Дональда Трампа, ставшего в Штатах персоной нон грата.

Теперь разберемся, как лига не спешит идти на поводу у санкционной эпохи и, несмотря на обострение ситуации на Украине, остается верна принципу «спорт вне политики».

Делает ставку на россиян

За последние три недели в главном мировом ММА-промоушене подрались десять отечественных бойцов, а на афишах двух из трех последних турниров красовались наши Магомед Анкалаев и Александр Волков. Само собой, многие из этих боев были анонсированы еще зимой, однако после громких событий на геополитической арене ни один из поединков отечественных атлетов не был отменен по «неспортивной» причине.

Как не было и непредвиденных увольнений из компании.

«У нас постоянно что-то творится, — говорил Уайт порталу The Underground перед турниром в Лондоне. — Мы прошли через COVID-19, теперь это… То, что сейчас происходит, имеет первостепенное значение, все профессиональные и личные трудности отходят на задний план. Но вы меня знаете: шоу должно продолжаться. Я все так же делаю свое дело».

Решение проблем с визами

Никаких ЧП у наших бойцов не возникает и с попаданием в зарубежные страны.

Пускай Петр Ян недосчитался секундантов, которым не дали разрешение попасть в Америку, россиянин успешно получил новую, рассчитанную на три года визу.

Накануне No Mercy успешно добрался до США, где в ночь на 10 апреля проведет долгожданный реванш с Алджамейном Стерлингом.

Все как по маслу прошло и у Саши Волкова. Несмотря на опасения по поводу перелета в Лондон, тяжеловес все же добрался до столицы Великобритании (с пересадкой на Ближнем Востоке). Как признавался сам Драго в разговоре с РИА Новости, UFC приложил максимум усилий, чтобы его схватка с британцем Томом Аспинэллом все же состоялась.

Флаг не под запретом

Дэйна Уайт | Источник: AP 2022

Конечно, бойцы выходили на поединки без триколора, да и на взвешивание взять с собой флаг не получалось. Позиция промоушена ясна: неизвестно, к чему может привести недовольство болельщиков, которые порой и так рьяно освистывали отечественных спортсменов. Зато в инфографике и на больших табло арен бело-сине-красные цвета присутствовали. В других видах спорта такого в ближайшее время вы не увидите.

Также наших бойцов не лишали права давать интервью как в октагоне, так и до/после ивентов. Не обошлось и без смешных ситуаций: интервью Сергея Павловича мгновенно стало мемом.

Не отзывает права на трансляцию турниров

Спортивное телевидение в России переживает не лучшие деньки. После 24 февраля наше ТВ осталось без трансляций топовых соревнований, среди которых Английская премьер-лига (АПЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Формула-1.

Спасибо UFC, который продолжает вещать на территории России как на платных платформах, так и на общедоступном ТВ.

Показательное чествование Хабиба

Наконец, буквально спустя неделю после заявления президента России Владимира Путина о начале военной спецоперации UFC в ходе 272-го номерного турнира в Лас-Вегасе официально объявил о включении в Зал славы промоушена экс-чемпиона лиги из России Хабиба Нурмагомедова. Орел завершил карьеру в октябре 2020 года после доминирующей победы над Джастином Гэтжи; за 29 профессиональных боев он ни разу не выходил из клетки проигравшим (29−0).

Американские фанаты вовсе не ставили под сомнения заслуги Хабиба… Вопрос был лишь в том, уместно ли объявлять о такой награде россиянину именно сейчас? Дэйна Уайт ответил на него без промедления.