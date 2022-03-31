«Мага бы хорошо подумал, прежде чем драться с Минеевым»: Гаджиев меняет ММА

+ Больше динамики, больше фанатов

«Снотворное», «одеяло», «залежал». Вот лишь несколько «комплиментов», которые пишут болельщики в соцсетях о рядовых победах борцов. Похоже, лига Гаджиева критику услышала: зарубы в стойке не только задобрят хейтеров, но и обязательно привлекут новую аудиторию.

«Меньше беспокоюсь о профессиональной болельщицкой среде. Скорее речь идет о фанатах ММА, которые как раз и говорят про “одеяло”. Опосредованно вовлеченные болельщики очень не любят, когда раунд проходит на полу — это простой обыватель, он не знает правил, понятия “грэпплинг”. Для него это не драка, а вообще ничего. Я именно о них думал… Широкая аудитория, простой people», — сказал Гаджиев в интервью РИА Новости.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-29790699&id=456244404&hash=7a69863aafc8c63a&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

+ Шикарные хайлайты

Вырастет количество нокаутов, ярких добиваний. А вместе с этим прибавятся и вирусные видео, которые благодаря многотысячным просмотрам поспособствуют популяризации как промоушена, так и всего ММА.

Бывают и крутые болевые, и крутые удушающие (приемы). Но давайте называть вещи своими именами: народ любит смотреть видео, где бойцы друг друга именно бьют, а не показывают трюки в партере. Широкому зрителю это непонятно, многие удушающий от болевого не отличают. А удары кулаками — это удары кулаками, тут все просто. Камил Гаджиев президент AMC Fight Nights

+ Качество бокса

…заметно вырастет. Учитываем то, насколько часто бойцов будут поднимать в стойку, и понимаем: без высокого уровня «ударки» погоня за титулом станет совсем проблематичной.

«Не сказал бы, что качество бокса вырастет, — не соглашается глава AMC Fight Nights. — Многих ребят уже не переделать. Да, может, со временем к нам в лигу будут приходить атлеты, которые лучше боксируют, чем борются. Вот только на перезагрузку уйдут годы. Однако количество бокса увеличится точно! Соглашусь вот с чем: спортсменам в тренировочном процессе чуть больше внимания придется уделять боксерской подготовке. А значит, и бокс будет чуть лучше, чем вчера. Но без колоссальной разницы: считаю, что у нас работа в стойке и сейчас неплохая».

— Ущемление борцов

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Или (если менее категорично) дополнительное преимущество ярко выраженным ударникам. Ведь теперь, оказавшись под топовым борцом, не стоит выживать до конца раунда. Достаточно лишь продержаться минуту и все прекратится — неважно, остается ли нанести пару ударов до технического нокаута или боец просто подминает соперника под себя. Как тут не вспомнить громкий бой Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора в 2018 году. Неизвестно, как бы сложился тот поединок, будь в UFC аналогичное правило.

«Не забывайте, что борец может переводить несколько раз. То, что ты продержался одну минуту и тебя подняли в стойку, вовсе не означает, что ты продержишься на ногах до конца раунда. Тебя могут снова перевести — мнимое избавление», — говорит спикер.

«Да, я немножко осложнил жизнь борцам. Немножко! Но борцы на уровне все равно переведут соперника столько раз, сколько потребуется. Просто теперь придется еще и в стойке поработать. Я постарался избавиться от такой ситуации: на первой же минуте борец перевел ударника, весь раунд находится сверху, проявляет какую-то активность, и в итоге раунд закончился. Ну нельзя так лишить борца его навыков, как и помочь ударникам! Посмотрите на бой Вячеслава Борщева в минувшие выходные: он вставал, его снова бросали — в итоге около 13 минут контроля».

— Почему минута?

Недовольство фанатов можно понять. За 60 секунд крайне тяжело не только провести болевой/удушающий прием, но и просто забить оппонента в партере. Следовательно, в большинстве случаев работа на нижнем этаже будет приносить лишь дополнительные очки.

«Одиннадцать лет назад был на одном турнире, где я как раз столкнулся с этим правилом. Был динамичный бой, с болевыми и удушающими — тогда я и пришел к выводу, что минуты для хорошего грэпплера достаточно. 20−30 секунд мало, ничего не успеешь, но минута… Если за минуту не прошел (прием), тогда не факт, что вообще пройдет».

— Другие ММА. Другой вид спорта

Столь серьезное отклонение от общих правил ММА не только сделает AMC Fight Nights особым ответвлением смешанных единоборств, но и грозит лиге непростыми переговорами с новыми бойцами (разумеется, с теми, кто делает упор на борьбу).

«Опасение относительно переговоров? Согласен. Магомед Исмаилов хорошо бы подумал, прежде чем драться с Владимиром Минеевым, как есть говорю. План на бой Маги был очевиден: переводить, как можно дольше контролировать… Мы действительно подвергаем себя риску: некоторые борцы не захотят иметь с нами дело. Но в то же время мы получаем новую аудиторию: теперь ударники (из других видов спорта) могут задуматься о том, чтобы попробовать себя в ММА», — подытожил Гаджиев.