Петр Ян попал в десятку лучших бойцов MMA в мире

MMA Fighting опубликовал ежемесячное обновление рейтинга лучших бойцов MMA в мире без учета весовых категорий. Лидером остался Камару Усман, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Второе место сохранил Исраэл Адесанья, третье — Фрэнсис Нганну.

Ян улучшил положение в рейтинге: россиянин сместил Роберта Уиттакера и занял десятое место. Ему предстоит титульный поединок против Алджамэйна Стерлинга на турнире UFC 273, который пройдет в ночь на 10 апреля.