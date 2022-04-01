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10:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Петр Ян попал в десятку лучших бойцов MMA в мире

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян попал в десятку лучших по версии портала MMA Fighting.

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Источник: РИА "Новости"

MMA Fighting опубликовал ежемесячное обновление рейтинга лучших бойцов MMA в мире без учета весовых категорий. Лидером остался Камару Усман, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Второе место сохранил Исраэл Адесанья, третье — Фрэнсис Нганну.

Ян улучшил положение в рейтинге: россиянин сместил Роберта Уиттакера и занял десятое место. Ему предстоит титульный поединок против Алджамэйна Стерлинга на турнире UFC 273, который пройдет в ночь на 10 апреля.

На счету Яна 16 побед при двух поражениях. Россиянин — временный чемпион UFC в легчайшем весе. В марте 2021-го он утратил чемпионский пояс в поединке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар и потерпел поражение.

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